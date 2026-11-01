Los asistentes a los conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional podrán contar con un horario extendido de Metro para sus desplazamientos. La empresa anunció que algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6 mantendrán su servicio durante más tiempo este fin de semana.

La banda británica llegará al país con su gira mundial por los 50 años de trayectoria, denominada “Run For Your Lives”, con presentaciones programadas para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

¿Hasta qué hora funcionará Metro por los conciertos de Iron Maiden?

La extensión horaria tendrá dos horarios distintos, dependiendo del día de la presentación. El sábado el servicio se mantendrá disponible hasta las 00:30 horas, mientras que el domingo operará hasta las 00:00 horas.

La medida considera estaciones específicas para el ingreso y la salida de pasajeros. Por ello, es importante revisar cuáles estarán habilitadas antes de planificar el viaje.

¿Qué estaciones estarán habilitadas para ingresar a Metro?

Quienes necesiten utilizar el tren subterráneo para llegar a los conciertos podrán ingresar por las siguientes estaciones:

Líneas 3 y 6: Ñuñoa.

Ñuñoa. Línea 6: Estadio Nacional.

Estadio Nacional. Líneas 5 y 6: Ñuble.

¿Por qué estaciones se podrá salir durante la extensión horaria?

Las estaciones habilitadas para la salida estarán distribuidas en las líneas 3, 5 y 6. El detalle informado por Metro es el siguiente:

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Además, durante la extensión horaria estará disponible la intermodal de Franklin, correspondiente a la Línea 6.

De esta manera, la medida busca facilitar los desplazamientos de quienes asistan a las dos presentaciones de Iron Maiden en el Estadio Nacional, con servicios extendidos durante ambas jornadas.