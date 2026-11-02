Los asistentes de la educación que trabajan en establecimientos públicos y municipales contemplados en la normativa podrán acceder al Bono por Desempeño Laboral correspondiente al ciclo 2026-2027. El beneficio considera un monto anual que puede alcanzar las 10 UF para quienes tienen una jornada laboral de 44 horas semanales.

El pago no será igual para todos los trabajadores, ya que el cálculo considera distintos antecedentes relacionados con sus condiciones contractuales, trayectoria laboral y formación. Además, el dinero se entregará en dos cuotas, distribuidas entre el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

¿Cuánto dinero entrega el Bono por Desempeño Laboral 2026?

El monto máximo anual del beneficio alcanza las 10 UF, equivalentes a aproximadamente $412.000, para quienes cumplen una jornada de 44 horas semanales.

Esta suma se compone de dos partes:

Componente base: hasta 6 UF, equivalentes a cerca de $247.000.

hasta 6 UF, equivalentes a cerca de $247.000. Componente variable: hasta 4 UF, correspondientes a aproximadamente $164.948.

Es importante considerar que las 10 UF representan el máximo que se puede obtener al sumar ambos componentes, por lo que no todos los trabajadores recibirán necesariamente esa cantidad.

En el caso de quienes tienen jornadas inferiores a 44 horas semanales, el monto se calcula de manera proporcional a las horas contratadas.

¿Cómo se calcula el monto del bono?

El componente variable considera diferentes características de la situación laboral y los antecedentes de cada asistente de la educación.

Entre los factores utilizados para determinar esta parte del beneficio se encuentran:

Cantidad de horas contratadas.

Función principal que desempeña el trabajador.

Años de servicio.

Nivel de escolaridad.

Capacitación en convivencia escolar.

Estos criterios permiten establecer el monto correspondiente a cada beneficiario, dentro de los límites establecidos para el bono.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Desempeño Laboral?

El beneficio está dirigido a asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos pertenecientes a distintos sistemas de administración educativa.

Pueden acceder quienes trabajan en:

Establecimientos administrados por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Establecimientos municipales o dependientes de corporaciones municipales que continúan prestando el servicio educativo.

Establecimientos regidos por el Decreto Ley N.º 3.166.

Además de pertenecer a alguno de estos grupos, los trabajadores deben cumplir con las condiciones establecidas para determinar a los beneficiarios.

¿Cuál es el requisito de contrato para recibir el beneficio?

Uno de los criterios considerados para identificar a quienes pueden recibir el Bono por Desempeño Laboral es haber tenido un contrato vigente al 31 de agosto de 2026.

Esta fecha funciona como referencia para determinar a los beneficiarios, mediante los registros del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).

¿Cuándo se paga el Bono por Desempeño Laboral 2026-2027?

El beneficio se entregará en dos cuotas, distribuidas en los siguientes meses:

Primera cuota: diciembre de 2026.

diciembre de 2026. Segunda cuota: febrero de 2027.

De esta manera, los asistentes de la educación que cumplan las condiciones podrán recibir el pago durante el ciclo 2026-2027, con un monto que dependerá de su jornada laboral y de los factores considerados para calcular el componente variable.