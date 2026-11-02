¿Necesitas reparar tu casa? Revisa cómo acceder a la Tarjeta Banco de Materiales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció un nuevo llamado a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que permite financiar reparaciones en casas y departamentos mediante una tarjeta digital para comprar materiales de construcción.

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¿Cuándo se puede postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

Las postulaciones estarán abiertas desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información difundida.

El trámite será en línea y requerirá contar con ClaveÚnica activa. El sitio web oficial para realizar la solicitud será informado oportunamente por el Minvu.

Además, las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos del programa y acreditar el ahorro mínimo exigido según el tipo de reparación que necesiten realizar.

¿Qué reparaciones puedes financiar y cuáles son los montos?

El beneficio contempla cuatro alternativas de mejoramiento. Cada postulante deberá elegir la obra que necesita ejecutar.

Reparación de techumbres: subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000. Está destinado exclusivamente a casas.

Reparación de baños: aporte de 15 UF, aproximadamente $613.000, para casas y departamentos.

Cercos y rejas: financiamiento de hasta 40 UF, cerca de $1.635.000, para casas.

Mejoramiento de pisos: subsidio de 15 UF, aproximadamente $613.000, para casas y departamentos.

Los montos en pesos son referenciales y pueden variar según el valor de la UF.

La ayuda se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que permite adquirir materiales en ferreterías en convenio con el Serviu correspondiente. El dinero no se entrega para libre disposición.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Según los antecedentes publicados, las personas interesadas deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser chileno o chilena, o contar con residencia definitiva si se trata de una persona extranjera.

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda y habitar el inmueble que se busca reparar.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, correspondientes a los programas DS 27 o DS 255.

Contar con el ahorro mínimo exigido, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda en una institución en convenio con el Minvu, a más tardar al cierre de las postulaciones.

¿Cuánto ahorro se necesita?

El ahorro mínimo informado depende del tipo de reparación:

Techumbres y baños: 1 UF.

Cercos y rejas: 2 UF.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda revisar las bases oficiales del llamado para confirmar los requisitos específicos de cada alternativa, incluido el ahorro exigido para el mejoramiento de pisos.