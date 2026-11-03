Después del ajuste realizado en septiembre de 2026, cuando comenzó a regir el horario de verano, ya existe una fecha establecida para la próxima modificación de los relojes.

De acuerdo con el calendario informado en la normativa vigente, el cambio se realizará durante la noche del sábado 3 de abril de 2027 y no se aplicará de la misma manera en todas las zonas del país.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?

El próximo cambio de hora está fijado para el sábado 3 de abril de 2027.

Cuando sean las 23:59 horas de esa jornada, los relojes deberán atrasarse 60 minutos. En la práctica, al llegar la medianoche volverán a marcar las 23:00 horas del sábado.

Con esta modificación, gran parte de Chile continental pasará del horario de verano (UTC-3) al horario de invierno (UTC-4).

¿Qué regiones deben cambiar la hora?

El ajuste se realizará en Chile continental, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

Sin embargo, existen territorios que mantienen un huso horario permanente y, por lo tanto, no deben modificar sus relojes.

Estas son las excepciones:

Región de Aysén: mantiene durante todo el año el horario UTC-3.

mantiene durante todo el año el horario UTC-3. Región de Magallanes y la Antártica Chilena: tampoco modifica sus relojes, debido a que conserva permanentemente el horario UTC-3.

tampoco modifica sus relojes, debido a que conserva permanentemente el horario UTC-3. Rapa Nui e islas Salas y Gómez: también realizan el cambio de hora, pero de acuerdo con su huso horario insular.

¿Cuándo comienza el horario de invierno 2027?

El horario de invierno comenzará oficialmente el domingo 4 de abril de 2027, después del ajuste de 60 minutos durante la noche anterior.

En tanto, el horario de verano 2026-2027 se mantendrá vigente hasta el sábado 3 de abril, fecha en que finalizará para las zonas del país que deben realizar la modificación.