ClicAM: Rabat ante el Congreso, críticas a Quiroz y elecciones en Estados Unidos

Rabat llega al Congreso con la derecha dividida y una acusación en preparación

Fernando Rabat enfrentará este martes la Comisión Mixta de Presupuestos, después de que la oposición lo declarara persona non grata y rechazara reconocerlo como interlocutor. La acusación constitucional por las rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores sigue en preparación. Sus impulsores calculan cerca de 80 votos, pero el respaldo no está asegurado. Mientras José Antonio Kast mantiene al ministro, parlamentarios de derecha piden su salida y otros defienden su continuidad. La oposición todavía evalúa cuándo ingresar el libelo.

Claudio Arqueros pide la salida de Rabat y cuestiona el liderazgo de Kast

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, pidió la salida del ministro Fernando Rabat y cuestionó el manejo de la crisis por las rebajas de condena. En Cooperativa, sostuvo que las decisiones del ministro y del exsubsecretario Luis Silva golpean el discurso de seguridad del Gobierno e interpelan el liderazgo presidencial. La crítica proviene de una institución de la que José Antonio Kast fue director. Rabat, por su parte, aseguró contar con respaldo de su sector y del mandatario, mientras La Moneda intenta ordenar a sus aliados.

PDG mantiene en suspenso sus votos para la acusación contra Rabat

El Partido de la Gente mantuvo en suspenso su posición sobre la acusación constitucional contra Fernando Rabat. Tras reunirse el lunes, sus diputados señalaron que esperarán conocer los fundamentos del documento antes de decidir. Franco Parisi no participó del encuentro. La bancada busca votar en bloque, aunque no descarta dar libertad de acción. Sus 14 integrantes pueden resultar decisivos para la oposición. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, cuestionó la continuidad del ministro, pero distinguió esa postura de comprometer votos para una acusación aún no presentada.

Quiroz enfrenta críticas de oficialismo y oposición por el Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó críticas de oficialismo y oposición durante la discusión del Presupuesto 2027. El senador UDI Javier Macaya reprochó el retraso del Ejecutivo en la presentación de indicaciones. Desde su propio sector también surgieron reparos a los recortes en Educación y Vivienda. Gustavo Sanhueza cuestionó la disminución de recursos para Liceos Bicentenario y la eliminación de Elijo Mi PC. Desde la oposición, Paulina Vodanovic advirtió sobre menores recursos para Salud, mientras Diego Ibáñez pidió reforzar la inversión

Hermosilla apela a su prisión preventiva y es trasladado a Casablanca

La defensa de Luis Hermosilla apeló a la prisión preventiva decretada en la investigación por sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra. El abogado fue trasladado el viernes a la cárcel de Casablanca, luego de que Gendarmería informara que no podía garantizar la prohibición de comunicación entre ambos en Capitán Yáber. La cautelar había sido solicitada por los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, y no por la Fiscalía. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar el recurso.

Muere trabajador durante obras de la Línea 7 del Metro en Renca

Un trabajador murió el lunes durante las obras de la futura estación Brasil de la Línea 7 del Metro, en Renca. La víctima pertenecía a la empresa CSM SOLMET y el accidente ocurrió mientras se realizaban labores de desmontaje de maquinaria. Al lugar concurrieron Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones para las diligencias destinadas a establecer lo sucedido. Metro informó que colabora con la empresa y las autoridades para esclarecer las circunstancias y verificar el cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente. La estatal expresó sus condolencias a la familia.

Estados Unidos vota con el control del Congreso en disputa

Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio mandato, con el control del Congreso en disputa. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, además de gobernaciones y cargos locales. Los últimos sondeos recogidos por Deutsche Welle muestran ventajas demócratas en varias contiendas clave y dificultades para los republicanos. El costo de la vida y la baja aprobación de Donald Trump han marcado la campaña.