Lollapalooza Chile 2027: revisa qué artistas se presentan cada día y cuánto cuestan las entradas
Charli XCX, The Killers y Travis Scott encabezan el cartel del festival, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins. Revisa la programación por jornada y los precios de los pases.
Ya está disponible el lineup por día de Lollapalooza Chile 2027, festival que se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Parque O’Higgins, en Santiago.
La próxima edición tendrá como principales artistas a Charli XCX, The Killers y Travis Scott, quienes encabezarán los cierres de cada jornada.
La venta de entradas se encuentra disponible a través de Ticketmaster, con pases para los tres días desde $168.000 y entradas diarias desde $140.800.
Lollapalooza Chile 2027: lineup por día
Viernes 12 de marzo
La primera jornada estará encabezada por Charli XCX y David Guetta. También se presentarán artistas nacionales como Ana Tijoux, Gondwana junto a Quique Neira, Congreso y Leo Rey.
Cartel completo:
– Charli XCX
– David Guetta
– Sombr
– Dominic Fike
– Cage The Elephant
– Lola Young
– Tomora
– Leon Bridges
– Gondwana & Quique Neira
– Ana Tijoux
– Snow Strippers
– Yorghaki
– Ninajirachi
– Amaia
– SFDK
– Leo Rey
– Boy Harsher
– Congreso
– Dinamarca
– Violet Grohl
– Hermanos Ilabaca
– We Are The Grand
– L0rna
– Olivia García
– White MJ
– Nando García
– Rootz HiFi
– Javiera Electra
– La Ramona
– Vibrational Echoes
Sábado 13 de marzo
The Killers liderará la segunda jornada, que también contará con The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy y Raye. Entre los representantes nacionales destacan Alex Anwandter, Santaferia, Javiera Mena y Los Tetas.
Cartel completo:
– The Killers
– The Neighbourhood
– Fontaines D.C.
– The Prodigy
– Malcolm Todd
– Raye
– Adéla
– Marlon Hoffstadt
– Alex Anwandter
– Santaferia
– Javiera Mena
– Lucky Brown
– K4OS
– Boys Noize
– Ela Taubert
– Santos Bravos
– Los Tetas
– Saramalacara
– Natalia Lacunza
– Mind Enterprises
– Pascual Arroyo
– Kuina
– Catalina y Las Bordonas de Oro
– Teodioteodio
– Iza TKM
– Ryan
– Rootz HiFi
Domingo 14 de marzo
El cierre del festival estará encabezado por Travis Scott. La jornada también tendrá a Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese y Francisca Valenzuela, entre otros invitados.
Cartel completo:
– Travis Scott
– Queens of the Stone Age
– Rawayana
– Geese
– Slayyyter
– Four Tet
– Francisca Valenzuela
– Angine de Poitrine
– Cuarteto de Nos
– Julia Wolf
– Sammy Virji
– Carlita
– Pedro Capó
– Princesa Alba
– Midnight Generation
– Alain Johannes Trío
– Angela Torres
– Tiga
– Die Spitz
– DJ Raff
– The Alive!
– Estoy Bien
– Estéreo Fam
– Javicrespo
– Roce de Mente
– Valentino Merlo
– Rootz HiFi
– Alicia y Las Hormigas
– Yellow Fever
¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Chile 2027?
De acuerdo con la información disponible, los valores de los pases son:
Pase de tres días: desde $168.000.
Pase diario: desde $140.800.
Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster.
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