Ya está disponible el lineup por día de Lollapalooza Chile 2027, festival que se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Parque O’Higgins, en Santiago.

La próxima edición tendrá como principales artistas a Charli XCX, The Killers y Travis Scott, quienes encabezarán los cierres de cada jornada.

La venta de entradas se encuentra disponible a través de Ticketmaster, con pases para los tres días desde $168.000 y entradas diarias desde $140.800.

Lollapalooza Chile 2027: lineup por día

Viernes 12 de marzo

La primera jornada estará encabezada por Charli XCX y David Guetta. También se presentarán artistas nacionales como Ana Tijoux, Gondwana junto a Quique Neira, Congreso y Leo Rey.

Cartel completo:

– Charli XCX

– David Guetta

– Sombr

– Dominic Fike

– Cage The Elephant

– Lola Young

– Tomora

– Leon Bridges

– Gondwana & Quique Neira

– Ana Tijoux

– Snow Strippers

– Yorghaki

– Ninajirachi

– Amaia

– SFDK

– Leo Rey

– Boy Harsher

– Congreso

– Dinamarca

– Violet Grohl

– Hermanos Ilabaca

– We Are The Grand

– L0rna

– Olivia García

– White MJ

– Nando García

– Rootz HiFi

– Javiera Electra

– La Ramona

– Vibrational Echoes

Sábado 13 de marzo

The Killers liderará la segunda jornada, que también contará con The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy y Raye. Entre los representantes nacionales destacan Alex Anwandter, Santaferia, Javiera Mena y Los Tetas.

Cartel completo:

– The Killers

– The Neighbourhood

– Fontaines D.C.

– The Prodigy

– Malcolm Todd

– Raye

– Adéla

– Marlon Hoffstadt

– Alex Anwandter

– Santaferia

– Javiera Mena

– Lucky Brown

– K4OS

– Boys Noize

– Ela Taubert

– Santos Bravos

– Los Tetas

– Saramalacara

– Natalia Lacunza

– Mind Enterprises

– Pascual Arroyo

– Kuina

– Catalina y Las Bordonas de Oro

– Teodioteodio

– Iza TKM

– Ryan

– Rootz HiFi

Domingo 14 de marzo

El cierre del festival estará encabezado por Travis Scott. La jornada también tendrá a Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese y Francisca Valenzuela, entre otros invitados.

Cartel completo:

– Travis Scott

– Queens of the Stone Age

– Rawayana

– Geese

– Slayyyter

– Four Tet

– Francisca Valenzuela

– Angine de Poitrine

– Cuarteto de Nos

– Julia Wolf

– Sammy Virji

– Carlita

– Pedro Capó

– Princesa Alba

– Midnight Generation

– Alain Johannes Trío

– Angela Torres

– Tiga

– Die Spitz

– DJ Raff

– The Alive!

– Estoy Bien

– Estéreo Fam

– Javicrespo

– Roce de Mente

– Valentino Merlo

– Rootz HiFi

– Alicia y Las Hormigas

– Yellow Fever

¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Chile 2027?

De acuerdo con la información disponible, los valores de los pases son:

Pase de tres días: desde $168.000.

Pase diario: desde $140.800.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster.