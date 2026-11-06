Metro extenderá su horario hasta las 3:30 de la madrugada por cierre de la Teletón 2026
La medida se aplicará durante la madrugada del domingo 8 de noviembre en las líneas 3 y 6. Revisa cuáles serán las estaciones habilitadas para ingresar, salir y combinar después del espectáculo en el Estadio Nacional.
Metro de Santiago anunció una extensión especial de su horario de funcionamiento para este sábado 7 de noviembre, con motivo del cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional.
La medida permitirá facilitar el regreso a casa de las personas que asistan al espectáculo, mediante una operación especial que extenderá el servicio de las líneas 3 y 6 hasta las 03:30 horas de la madrugada del domingo 8 de noviembre.
En total, la extensión contempla cuatro horas y media adicionales de funcionamiento respecto del horario habitual.
¿Qué líneas de Metro extenderán su horario?
La operación especial considera las líneas 3 y 6, con estaciones específicas habilitadas para el ingreso y la salida de pasajeros.
De acuerdo con la información entregada por Metro, el servicio funcionará de la siguiente manera:
Estaciones de ingreso:
– Estadio Nacional (Línea 6): permitirá el acceso de quienes salgan del espectáculo.
– Ñuñoa (líneas 3 y 6): estará habilitada para ingresar a ambas líneas.
Estaciones de salida de la Línea 6:
– Cerrillos.
– Franklin (con Estación Intermodal operativa).
– Ñuñoa.
– Los Leones.
Estaciones de salida de la Línea 3:
– Plaza Quilicura.
– Universidad de Chile.
– Irarrázaval.
– Ñuñoa.
– Plaza Egaña.
¿Dónde se podrá combinar entre las líneas 3 y 6?
La estación Ñuñoa estará habilitada como punto de combinación entre las líneas 3 y 6, permitiendo a los pasajeros continuar sus viajes hacia distintos sectores de Santiago.
Esta operación especial busca facilitar los desplazamientos de quienes participen en el cierre de la Teletón y contribuir a un retorno más seguro y ordenado después del evento.
Recomendaciones para viajar durante la extensión horaria
Metro llamó a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar las restricciones de acceso y salida de las estaciones habilitadas.
También recomendó seguir las indicaciones del personal del tren subterráneo para facilitar el funcionamiento del servicio durante esta jornada especial.
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