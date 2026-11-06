Metro de Santiago anunció una extensión especial de su horario de funcionamiento para este sábado 7 de noviembre, con motivo del cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional.

La medida permitirá facilitar el regreso a casa de las personas que asistan al espectáculo, mediante una operación especial que extenderá el servicio de las líneas 3 y 6 hasta las 03:30 horas de la madrugada del domingo 8 de noviembre.

En total, la extensión contempla cuatro horas y media adicionales de funcionamiento respecto del horario habitual.

¿Qué líneas de Metro extenderán su horario?

La operación especial considera las líneas 3 y 6, con estaciones específicas habilitadas para el ingreso y la salida de pasajeros.

De acuerdo con la información entregada por Metro, el servicio funcionará de la siguiente manera:

Estaciones de ingreso:

– Estadio Nacional (Línea 6): permitirá el acceso de quienes salgan del espectáculo.

– Ñuñoa (líneas 3 y 6): estará habilitada para ingresar a ambas líneas.

Estaciones de salida de la Línea 6:

– Cerrillos.

– Franklin (con Estación Intermodal operativa).

– Ñuñoa.

– Los Leones.

Estaciones de salida de la Línea 3:

– Plaza Quilicura.

– Universidad de Chile.

– Irarrázaval.

– Ñuñoa.

– Plaza Egaña.

¿Dónde se podrá combinar entre las líneas 3 y 6?

La estación Ñuñoa estará habilitada como punto de combinación entre las líneas 3 y 6, permitiendo a los pasajeros continuar sus viajes hacia distintos sectores de Santiago.

Esta operación especial busca facilitar los desplazamientos de quienes participen en el cierre de la Teletón y contribuir a un retorno más seguro y ordenado después del evento.

Recomendaciones para viajar durante la extensión horaria

Metro llamó a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar las restricciones de acceso y salida de las estaciones habilitadas.

También recomendó seguir las indicaciones del personal del tren subterráneo para facilitar el funcionamiento del servicio durante esta jornada especial.