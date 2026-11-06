El Teleférico Bicentenario será el primer sistema de transporte público urbano por cable de Santiago y permitirá conectar las comunas de Providencia y Huechuraba, atravesando el Parque Metropolitano.

El proyecto contempla un recorrido de 3,4 kilómetros, tres estaciones y 121 cabinas con capacidad para un máximo de 10 pasajeros, todos sentados, con un tiempo estimado de viaje de 13 minutos entre sus extremos. Su funcionamiento será completamente eléctrico y busca ofrecer una alternativa de conexión entre el sector oriente y el norte de la capital.

El sistema contará con infraestructura de soporte distribuida a lo largo del trazado y una capacidad de transporte de hasta 3.000 pasajeros por hora y por sentido.

¿Cuáles serán las tres estaciones del Teleférico Bicentenario?

● Estación Tobalaba.

● Estación Parque Metropolitano.

● Estación Huechuraba.

En total, el trazado tendrá 19 torres de soporte distribuidas a lo largo de los 3,4 kilómetros de extensión.

● Infraestructura de soporte: 19 torres distribuidas a lo largo del recorrido.

● Extensión total: 3,4 kilómetros.

● Tiempo de viaje: 13 minutos en total.

¿Cómo serán las cabinas y cuántas personas podrán viajar?

El Teleférico Bicentenario contará con una flota de 121 cabinas Doppelmayr modelo Omega V, fabricadas en Suiza y correspondientes a la tecnología D-Line.

Entre sus principales características y equipamientos se encuentran:

Iluminación interior.

Conexión Wi-Fi.

Sistema de intercomunicación.

Videovigilancia conectada directamente con el centro de mando.

Batería de supercondensadores para el funcionamiento de sus sistemas.

Las 121 cabinas tendrán una cochera exclusiva para su almacenamiento, ubicada en la estación Huechuraba.

¿Cuánto demorará el viaje y cuál será su capacidad?

Uno de los principales atributos del proyecto será el tiempo de desplazamiento. El recorrido completo entre las estaciones terminales tomará aproximadamente 13 minutos.

En cuanto a su capacidad operativa, el sistema considera:

Capacidad de transporte: hasta 3.000 pasajeros por hora y por sentido.

hasta 3.000 pasajeros por hora y por sentido. Frecuencia: una cabina cada 12 segundos.

una cabina cada 12 segundos. Embarque: hasta cuatro cabinas simultáneas, equivalentes a aproximadamente 40 pasajeros.

hasta cuatro cabinas simultáneas, equivalentes a aproximadamente 40 pasajeros. Intervalo de embarque: entre 12 y 15 segundos por andén.

De esta manera, el Teleférico Bicentenario incorporará una nueva alternativa de transporte público para conectar el norte de Santiago con Providencia, mediante un recorrido eléctrico que atravesará el Parque Metropolitano.