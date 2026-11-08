El Bono por Formalización del Trabajo es un beneficio económico que entrega el Estado a personas que se incorporan al mundo laboral formal y cumplen determinadas condiciones.

El aporte no requiere postulación y contempla un pago único de hasta $302.505 durante 2026, monto que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona beneficiaria, de acuerdo con las condiciones establecidas para la entrega del beneficio.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Formalización del Trabajo?

Este beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que participan individualmente o forman parte de familias incorporadas al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Además, deben participar activamente en alguno de los programas de acompañamiento que contempla esta iniciativa:

Familias: entrega apoyo a hogares que enfrentan situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

entrega apoyo a hogares que enfrentan situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Abriendo Caminos: está dirigido a niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados de libertad, junto con sus cuidadores.

está dirigido a niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados de libertad, junto con sus cuidadores. Calle: brinda acompañamiento a personas en situación de calle.

El beneficio es individual. Por lo tanto, si dos o más integrantes de una misma familia cumplen las condiciones exigidas, cada uno puede recibir su propio pago.

¿Cuál es el requisito para recibir el bono de hasta $302 mil?

Uno de los requisitos fundamentales es registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el Seguro de Cesantía, según corresponda.

Estas cotizaciones deben estar declaradas y pagadas durante el período de participación efectiva de la persona en el Acompañamiento Sociolaboral.

Por ejemplo, si una persona comienza a trabajar formalmente mientras participa en este programa, no recibe automáticamente el beneficio durante su primer mes de empleo. Debe completar el período exigido y cumplir las demás condiciones establecidas.

¿Cómo consultar con el RUT si te corresponde el bono?

Las personas interesadas pueden revisar la información del beneficio a través de ChileAtiende.

Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial del trámite y seguir las instrucciones disponibles:

Acceder a la plataforma de consulta de ChileAtiende.

Ingresar el RUT y los datos solicitados.

Revisar la información disponible sobre el beneficio.

Es importante tener presente que el bono no está disponible para todos los trabajadores, sino únicamente para quienes cumplen las condiciones de participación en los programas sociales y los requisitos laborales establecidos.