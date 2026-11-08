Bonos para estudiantes en noviembre: revisa los beneficios y cuánto dinero entregan
Estudiantes de enseñanza básica, media y educación superior pueden acceder a distintos aportes económicos durante noviembre. Revisa cuáles son los beneficios vigentes, cuánto dinero entregan y qué requisitos se deben cumplir.
Durante noviembre de 2026, estudiantes de distintos niveles educativos pueden recibir beneficios económicos del Estado para apoyar su permanencia en el sistema escolar y financiar parte de sus gastos.
Algunos aportes se entregan automáticamente, mientras que otros corresponden a becas que requieren postulación o renovación previa. Estos son los principales beneficios y sus montos.
Bono por Deber de Asistencia Escolar: $10.000 mensuales
Está dirigido a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades con hijos de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.
Para recibirlo, deben cumplir con estos requisitos:
– Registrar una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.
– Recibir $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla las condiciones.
– No requiere postulación, ya que se entrega automáticamente.
– Se paga mediante depósito bancario o retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.
Beca Indígena: hasta $654.600
Este beneficio está destinado a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por Conadi, que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
También deben cumplir con un promedio mínimo de notas 5,0.
Los montos anuales para 2026 son:
– Enseñanza básica: $100.550.
– Enseñanza media: $208.280.
– Educación superior: $654.600.
Beca Práctica Técnico Profesional: $65.000
Es un aporte único para estudiantes o egresados de enseñanza media técnico-profesional que estén por comenzar o se encuentren realizando su práctica profesional.
El beneficio entrega $65.000 para apoyar los gastos asociados a esta etapa formativa.
Beca de Integración Territorial: más de $1,3 millones
Está dirigida a estudiantes de enseñanza media de zonas aisladas que deben trasladarse para continuar sus estudios.
Pueden acceder alumnos de:
– Regiones de Aysén y Magallanes.
– Provincias de Palena y Chiloé.
– Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.
Entrega 18,7 UTM anuales (aproximadamente $1.304.343), distribuidas en 10 cuotas, además de un aporte para traslado.
Beca Presidente de la República: hasta 6,2 UTM
Este beneficio está destinado a estudiantes de enseñanza media y educación superior que cumplen los requisitos académicos y socioeconómicos.
Entrega hasta 6,2 UTM anuales (aproximadamente $431.588), distribuidas en 10 cuotas de libre disposición.
Otras becas para estudiantes de educación superior
También existen otros beneficios para apoyar la continuidad de estudios, alimentación y residencia. Entre ellos se encuentran:
– Beca Nuevo Milenio.
– Beca de Residencia Insular.
– Beca de Residencia Indígena.
– Beca Hogares Insulares.
– Beca Distinción a las Trayectorias Educativas.
– Beca Polimetales.
– Beca de Mantención.
– Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).
– Beca Aysén.
¿Qué bonos para estudiantes ya se pagaron en 2026?
Es importante considerar que no todos los beneficios contemplan pagos durante noviembre.
– Bono Logro Escolar: se pagó en septiembre de 2026.
– Bono por Graduación de Cuarto Medio: ya no contempla nuevos pagos durante este año.
Los estudiantes pueden consultar los requisitos, resultados y procesos de renovación de las becas en los canales oficiales de Junaeb y de los organismos responsables de cada beneficio.