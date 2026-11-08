Durante noviembre de 2026, estudiantes de distintos niveles educativos pueden recibir beneficios económicos del Estado para apoyar su permanencia en el sistema escolar y financiar parte de sus gastos.

Algunos aportes se entregan automáticamente, mientras que otros corresponden a becas que requieren postulación o renovación previa. Estos son los principales beneficios y sus montos.

Bono por Deber de Asistencia Escolar: $10.000 mensuales

Está dirigido a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades con hijos de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.

Para recibirlo, deben cumplir con estos requisitos:

– Registrar una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

– Recibir $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla las condiciones.

– No requiere postulación, ya que se entrega automáticamente.

– Se paga mediante depósito bancario o retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.

Beca Indígena: hasta $654.600

Este beneficio está destinado a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por Conadi, que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

También deben cumplir con un promedio mínimo de notas 5,0.

Los montos anuales para 2026 son:

– Enseñanza básica: $100.550.

– Enseñanza media: $208.280.

– Educación superior: $654.600.

Beca Práctica Técnico Profesional: $65.000

Es un aporte único para estudiantes o egresados de enseñanza media técnico-profesional que estén por comenzar o se encuentren realizando su práctica profesional.

El beneficio entrega $65.000 para apoyar los gastos asociados a esta etapa formativa.

Beca de Integración Territorial: más de $1,3 millones

Está dirigida a estudiantes de enseñanza media de zonas aisladas que deben trasladarse para continuar sus estudios.

Pueden acceder alumnos de:

– Regiones de Aysén y Magallanes.

– Provincias de Palena y Chiloé.

– Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

Entrega 18,7 UTM anuales (aproximadamente $1.304.343), distribuidas en 10 cuotas, además de un aporte para traslado.

Beca Presidente de la República: hasta 6,2 UTM

Este beneficio está destinado a estudiantes de enseñanza media y educación superior que cumplen los requisitos académicos y socioeconómicos.

Entrega hasta 6,2 UTM anuales (aproximadamente $431.588), distribuidas en 10 cuotas de libre disposición.

Otras becas para estudiantes de educación superior

También existen otros beneficios para apoyar la continuidad de estudios, alimentación y residencia. Entre ellos se encuentran:

– Beca Nuevo Milenio.

– Beca de Residencia Insular.

– Beca de Residencia Indígena.

– Beca Hogares Insulares.

– Beca Distinción a las Trayectorias Educativas.

– Beca Polimetales.

– Beca de Mantención.

– Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

– Beca Aysén.

¿Qué bonos para estudiantes ya se pagaron en 2026?

Es importante considerar que no todos los beneficios contemplan pagos durante noviembre.

– Bono Logro Escolar: se pagó en septiembre de 2026.

– Bono por Graduación de Cuarto Medio: ya no contempla nuevos pagos durante este año.

Los estudiantes pueden consultar los requisitos, resultados y procesos de renovación de las becas en los canales oficiales de Junaeb y de los organismos responsables de cada beneficio.