Cesantía en Chile: conoce los beneficios económicos que puedes solicitar durante noviembre

Perder el empleo puede generar dificultades económicas, especialmente cuando se deben seguir cubriendo los gastos básicos del hogar. Frente a este escenario, en Chile existen distintos mecanismos de apoyo para las personas cesantes que cumplen con determinados requisitos.

Entre las principales alternativas se encuentran el Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el Fondo de Cesantía Solidario y el Subsidio de Cesantía. Asimismo, existen otros beneficios y herramientas que pueden contribuir a enfrentar este periodo, como la Asignación Familiar y el acceso a ofertas laborales y programas de capacitación.

A continuación, revisa cuáles son las ayudas disponibles durante noviembre, quiénes pueden acceder a ellas y qué condiciones deben cumplir para solicitarlas.

Seguro de Cesantía: requisitos para acceder a los fondos acumulados

El Seguro de Cesantía constituye uno de los principales instrumentos de protección económica para los trabajadores que pierden su empleo y están regidos por el Código del Trabajo.

Administrado por la AFC, este mecanismo permite acceder a los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Para solicitarlo, es necesario acreditar el término de la relación laboral mediante documentos como el finiquito, la carta de despido o la renuncia.

Entre las condiciones para acceder a este beneficio se encuentran:

Estar cesante al momento de realizar la solicitud.

Contar con al menos 10 cotizaciones pagadas si se tenía contrato indefinido o se trabajaba como trabajador de casa particular.

Registrar al menos 5 cotizaciones pagadas si se tenía contrato a plazo fijo o por obra o servicio.

Los pagos se efectúan mensualmente y sus montos y duración dependen del saldo disponible en la cuenta individual y de las condiciones establecidas para el beneficio.

La solicitud puede realizarse directamente en el sitio web de la AFC, ingresando con RUT y ClaveÚnica o con la clave de la institución.

Fondo de Cesantía Solidario: una alternativa para quienes no tienen ahorros suficientes

Cuando los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía no son suficientes para financiar las prestaciones, existe la posibilidad de acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Este mecanismo está dirigido a trabajadores cuya relación laboral terminó por una causal involuntaria, como necesidades de la empresa, vencimiento del plazo del contrato o quiebra del empleador.

Para solicitarlo, se deben cumplir requisitos como los siguientes:

Registrar al menos 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses anteriores al despido.

Tener las tres últimas cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Encontrarse cesante y contar con una causal de término de contrato que permita acceder al fondo.

Tener saldo insuficiente en la Cuenta Individual de Cesantía para financiar las prestaciones.

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y cumplir con las obligaciones de búsqueda laboral.

El beneficio contempla hasta cinco giros mensuales, sujetos a los montos mínimos y máximos establecidos. También considera aportes para la cotización previsional y determinadas coberturas, de acuerdo con las condiciones legales vigentes.

Subsidio de Cesantía: quiénes pueden recibirlo y dónde solicitarlo

El Subsidio de Cesantía es otra de las ayudas disponibles para quienes no reúnen los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía de la AFC, pero cumplen las condiciones específicas de este beneficio.

Para obtenerlo, es necesario acreditar la situación de cesantía, haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y contar con al menos 12 meses de imposiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha en que quedó sin trabajo.

Además, la persona debe estar inscrita en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente y en el registro de cesantes del IPS o de una Caja de Compensación. Este beneficio está dirigido a quienes firmaron su contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002.

El subsidio puede entregarse durante un máximo de 360 días e incluye prestaciones complementarias, como asistencia médica gratuita en establecimientos del sistema público de salud y la posibilidad de recibir Asignación Familiar por las cargas reconocidas.

La solicitud debe presentarse ante el Instituto de Previsión Social (IPS) o la Caja de Compensación correspondiente, dependiendo de la situación del trabajador.

Otros apoyos económicos y herramientas para buscar empleo

Junto con los beneficios destinados específicamente a las personas que perdieron su trabajo, existen otras ayudas y herramientas que pueden contribuir a aliviar los gastos del hogar y facilitar la reincorporación al mercado laboral.

Asignación Familiar: quienes reciben el Seguro de Cesantía o el Subsidio de Cesantía pueden mantener la continuidad de este beneficio por sus cargas familiares acreditadas, de acuerdo con los requisitos y condiciones correspondientes.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa: este aporte está dirigido a familias y personas usuarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen las condiciones establecidas. Su entrega no depende exclusivamente de encontrarse sin trabajo.

Bolsa Nacional de Empleo: esta plataforma gratuita permite consultar ofertas laborales e inscribirse para acceder a oportunidades de intermediación laboral. Además, el registro puede ser una exigencia para solicitar el Fondo de Cesantía Solidario y permite conocer alternativas de capacitación.

Cómo consultar y tramitar los beneficios para cesantes

Antes de iniciar una solicitud, es fundamental revisar las condiciones particulares de cada ayuda, debido a que los requisitos de cotización, las causales de término de contrato y los antecedentes exigidos pueden variar según el beneficio.

Para acceder a información oficial y conocer los procedimientos de postulación, se pueden consultar las siguientes plataformas: