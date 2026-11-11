Las personas mayores pueden acceder a distintos beneficios económicos para complementar sus pensiones. Entre ellos están la PGU, el Bono por Hijo, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

Además, en diciembre se pagará el Aguinaldo de Navidad para pensionados. Revisa los requisitos y montos de cada aporte.

¿Qué bonos pueden recibir los adultos mayores en noviembre?

Bono por Hijo: aumenta la pensión de las mujeres

Este beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que sean madres de hijos nacidos vivos o adoptados.

Para acceder deben cumplir estos requisitos:

Tener 65 años o más.

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile.

Estar afiliadas a una AFP o ser beneficiarias de la PGU, además de cumplir las condiciones previsionales correspondientes.

El monto equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento del hijo. Se incorpora a la pensión mensual y no se entrega como un pago único.

¿Cómo solicitarlo? A través de ChileAtiende o los canales habilitados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

PGU: quiénes pueden recibir hasta $250.275

La Pensión Garantizada Universal (PGU) complementa los ingresos de las personas mayores de 65 años. También pueden recibirla quienes continúan trabajando, siempre que cumplan los requisitos.

En noviembre de 2026, los montos son:

$231.732: monto para beneficiarios mayores de 65 años.

monto para beneficiarios mayores de 65 años. $250.275: monto máximo para personas de 75 años o más.

Quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 podrán acceder al aumento desde el mes de su cumpleaños.

Para solicitarla se deben cumplir, entre otras condiciones, los requisitos de residencia en Chile y no pertenecer al 10% más rico de la población.

¿Cómo postular? En línea o presencialmente a través de ChileAtiende o el IPS.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Este aporte busca reducir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, considerando la mayor expectativa de vida femenina.

Sus principales características son:

Está dirigido a mujeres pensionadas desde los 65 años.

La compensación mínima equivale a 0,25 UF.

No requiere postulación.

Se paga junto con la pensión.

El IPS revisa mensualmente si se mantienen los requisitos para recibirlo.

Beneficio por Años Cotizados: hasta 2,5 UF adicionales

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) entrega un aporte mensual de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Pueden acceder personas de 65 años o más que reciban una pensión de vejez o invalidez de una AFP o compañía de seguros de vida.

Los períodos mínimos exigidos son:

Mujeres : 120 meses cotizados (10 años).

: 120 meses cotizados (10 años). Hombres: 240 meses cotizados (20 años).

El beneficio se entrega automáticamente y se suma a la pensión, sin necesidad de postular.

¿Cómo consultar? Se debe ingresar el RUN y la fecha de nacimiento en el sistema de consulta del BAC. Para revisar el monto y descargar la resolución, se requiere ClaveÚnica.

Aguinaldo de Navidad 2026: $29.055 para pensionados

El Aguinaldo de Navidad se paga junto con la pensión de diciembre y busca ayudar a cubrir los gastos de fin de año.

Para 2026, los montos son:

$29.055: aporte base.

aporte base. $16.415 adicionales: por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

Pueden recibirlo pensionados del IPS, beneficiarios de la PGU y PBSI, pensionados de AFP que cumplan las condiciones legales y otros grupos establecidos por ley.

No requiere postulación: el pago se realiza automáticamente junto con la pensión de diciembre.