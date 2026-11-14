Admisión Escolar 2027: comenzó el periodo complementario y conoce cuáles son los plazos
Las familias que no consiguieron un cupo, rechazaron la asignación inicial o no participaron en la primera etapa podrán realizar una nueva postulación. El proceso comienza este martes 10 de noviembre y se extenderá hasta el día 17.
El proceso de Admisión Escolar 2027 entra en su periodo complementario, una nueva oportunidad para las familias que todavía no tienen un establecimiento educacional asignado o necesitan buscar otra alternativa para sus hijos.
Esta etapa comienza el martes 10 de noviembre y estará disponible hasta el 17 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El periodo está dirigido a quienes no participaron en la postulación principal, no obtuvieron un cupo o rechazaron el resultado de asignación.
¿Quiénes pueden postular en el periodo complementario?
Esta etapa permite realizar una nueva solicitud a las familias que se encuentren en alguna de estas situaciones:
- No participaron en el periodo principal: quienes no realizaron la postulación inicial y buscan un establecimiento.
- No obtuvieron un establecimiento asignado: familias que quedaron sin cupo después del proceso principal.
- Rechazaron el resultado: apoderados que no aceptaron el establecimiento asignado.
¿Cómo postular a la Admisión Escolar 2027?
Las solicitudes deben realizarse por internet, siguiendo estos pasos:
1. Ingresar al sitio oficial www.sistemadeadmisionescolar.cl.
2. Iniciar sesión con los datos del apoderado.
3. Revisar la oferta de establecimientos disponibles.
4. Seleccionar los colegios de preferencia y ordenarlos según prioridad.
5. Enviar la postulación y guardar el comprobante.
Se recomienda revisar previamente las características de cada establecimiento y las vacantes disponibles antes de enviar la solicitud.
¿Cuándo se publican los resultados y cuándo son las matrículas?
El calendario de la Admisión Escolar 2027 contempla las siguientes fechas para las próximas etapas:
- Periodo complementario de postulación 10 al 17 de noviembre
- Publicación de resultados 1 de diciembre
- Periodo de matrículas 9 al 22 de diciembre
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