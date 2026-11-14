Empresas de telecomunicaciones expresan apoyo al Plan Nacional Digital tras reunión con Subtel

El retiro de cables en desuso y el bloqueo de sitios vinculados a la piratería digital fueron algunas de las experiencias de colaboración sectorial abordadas durante un encuentro entre la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y representantes de empresas socias de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM), quienes manifestaron su disposición a contribuir a la implementación del Plan Nacional Digital.

La reunión, organizada por el gremio en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago, tuvo como objetivo presentar los lineamientos, ejes y metas de la iniciativa, además de abrir un espacio de diálogo sobre las oportunidades de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

En la actividad participaron representantes de ClaroVTR, Huawei Chile, ON*NET Fibra, Copelec, IFX y Ufinet, quienes expresaron su interés en aportar sus capacidades técnicas, experiencia y presencia territorial para avanzar en las prioridades expuestas por la autoridad.

El presidente de IDICAM, Rodrigo Ramírez, destacó la disposición de las compañías y planteó la necesidad de avanzar hacia resultados concretos. “Como Cámara, queremos que este diálogo se traduzca en una colaboración concreta, poniendo a disposición la experiencia técnica y territorial de nuestras empresas”, señaló.

De los lineamientos al trabajo conjunto

Durante la conversación, los representantes de las empresas formularon consultas y observaciones sobre los lineamientos presentados por la subsecretaria, además de manifestar su disponibilidad para participar en las iniciativas que se desarrollen.

El intercambio también permitió revisar experiencias de coordinación frente a desafíos comunes de la industria, como el ordenamiento de cables y las acciones contra la piratería digital, para analizar cómo estos mecanismos podrían contribuir a la ejecución del plan.

Desde IDICAM valoraron la instancia y señalaron que la recepción de sus socios abre una oportunidad para identificar ámbitos específicos de colaboración con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, aprovechando la capacidad de despliegue de infraestructura y el conocimiento técnico de las compañías.

El gremio también destacó la importancia de mantener una interlocución permanente con la autoridad, con el propósito de conectar las prioridades públicas con las capacidades de la industria.

La reunión se enmarca en la agenda de IDICAM para fortalecer la colaboración público-privada y contribuir al desarrollo de la infraestructura digital y las telecomunicaciones en Chile. El próximo paso será explorar mecanismos que permitan canalizar la disposición de las empresas hacia iniciativas concretas vinculadas a las metas del Plan Nacional Digital.