Este viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de Museos 2026, iniciativa que permitirá visitar gratuitamente museos y espacios culturales de distintas regiones del país.

La jornada contempla una programación especial con exposiciones, recorridos guiados, intervenciones artísticas, presentaciones musicales y otras actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura.

Para facilitar la organización de las visitas, la plataforma oficial habilitó un buscador en línea que reúne más de 300 espacios culturales y cerca de 500 actividades disponibles durante la jornada.

¿Cómo encontrar actividades gratuitas para la Noche de Museos?

Las personas interesadas pueden consultar la programación a través del sitio web oficial:nochedemuseos.cl/buscar

La herramienta permite revisar los recintos participantes y las actividades programadas para el viernes 13 de noviembre.

El buscador cuenta con dos categorías principales:

Espacios culturales: permite localizar museos y otros recintos inscritos en la iniciativa.

permite localizar museos y otros recintos inscritos en la iniciativa. Actividades: facilita encontrar panoramas específicos, como exposiciones, recorridos guiados y presentaciones artísticas.

¿Qué filtros permite utilizar el buscador?

La plataforma dispone de distintas opciones para acotar los resultados y encontrar actividades de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada visitante.

Entre los filtros disponibles se encuentran:

Región: permite identificar actividades en distintas zonas del país.

permite identificar actividades en distintas zonas del país. Comuna : facilita encontrar panoramas cercanos al lugar de residencia.

: facilita encontrar panoramas cercanos al lugar de residencia. Horario: permite revisar las actividades según la disponibilidad de tiempo.

permite revisar las actividades según la disponibilidad de tiempo. Accesibilidad: ayuda a identificar espacios que cuentan con condiciones para recibir a personas que asisten con coches o utilizan silla de ruedas.

De esta manera, quienes quieran participar en la Noche de Museos pueden revisar anticipadamente la oferta cultural, comparar alternativas y organizar sus recorridos.

La invitación es a consultar el buscador oficial antes de la jornada para conocer los espacios participantes, sus actividades y las condiciones de acceso de cada recinto.