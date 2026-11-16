Conoce el ahorro que necesitas para acceder a una vivienda con el Subsidio DS19

El Subsidio DS19 permite a las familias acceder a una vivienda propia mediante proyectos inmobiliarios que cuentan con convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Para obtener este beneficio se debe cumplir con requisitos socioeconómicos y contar con un ahorro mínimo, cuyo monto depende del subsidio habitacional previo y de la propiedad elegida.

A diferencia de otros programas habitacionales, el trámite se realiza directamente con la inmobiliaria o constructora a cargo del proyecto, siempre que esté acogido al Programa de Integración Social y Territorial.

¿Cuál es el ahorro mínimo para acceder al Subsidio DS19?

El monto exigido depende de la situación habitacional de cada postulante y del subsidio que tenga adjudicado.

En el caso de las personas que cuentan con un Subsidio DS1, los ahorros mínimos señalados son:

DS1 Tramo 2 : 40 UF, equivalentes a aproximadamente $1.600.000.

: 40 UF, equivalentes a aproximadamente DS1 Tramo 3: 80 UF, equivalentes a aproximadamente $3.300.000.

Las personas que no cuentan con un subsidio habitacional previo también pueden acceder a los cupos destinados a sectores medios, siempre que cumplan las condiciones establecidas para el proyecto.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio DS19?

Para optar a una vivienda mediante este programa del Minvu, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Registro Social de Hogares: quienes postulan a cupos regulares para sectores medios, sin un subsidio previo, deben pertenecer hasta el 90% de vulnerabilidad socioeconómica del RSH.

quienes postulan a cupos regulares para sectores medios, sin un subsidio previo, deben pertenecer de vulnerabilidad socioeconómica del RSH. Subsidio habitacional previo: quienes ya tienen un beneficio adjudicado, como el DS49 o DS1 Tramo 1 , cuentan con condiciones especiales y quedan eximidos del límite del RSH señalado.

quienes ya tienen un beneficio adjudicado, como el , cuentan con condiciones especiales y quedan eximidos del límite del RSH señalado. Ahorro mínimo: disponer del monto exigido según el valor de la vivienda y las condiciones del programa.

disponer del monto exigido según el valor de la vivienda y las condiciones del programa. Antigüedad de la cuenta: no se exige que la cuenta de ahorro para la vivienda tenga una antigüedad mínima de 12 meses.

no se exige que la cuenta de ahorro para la vivienda tenga una antigüedad mínima de 12 meses. No tener una propiedad: la persona postulante, su cónyuge o conviviente civil no deben ser propietarios de una vivienda.

la persona postulante, su cónyuge o conviviente civil Edad e identificación: ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

¿Dónde se postula al Subsidio DS19?

Una de las particularidades de este beneficio es que no se realiza una postulación tradicional directamente en el Minvu.

Las personas interesadas deben contactar a las inmobiliarias o constructoras que desarrollan proyectos habitacionales acogidos al programa y consultar por los cupos disponibles y sus condiciones de acceso.