El Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo, tiene fechas límite para cobrar el beneficio correspondiente a 2026. Aunque los pagos comenzaron a entregarse en febrero y marzo, algunas personas todavía podrían tener dinero pendiente de retiro.

El plazo para cobrarlo es de nueve meses desde la emisión del documento de pago. Si el beneficiario no retira el dinero dentro de ese período, pierde el derecho a recibirlo.

El monto de este año asciende a $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo de las condiciones de cada beneficiario.

¿Cuándo vence el plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Las fechas de vencimiento dependen del grupo al que pertenece la persona beneficiaria y del día en que se emitió su documento de pago.

Estos son los plazos informados para cobrar el Aporte Familiar Permanente:

– Primer grupo: el documento de pago se emitió el 16 de febrero de 2026. El plazo para cobrar vence el 16 de noviembre.

– Segundo grupo: el documento se emitió el 2 de marzo de 2026. La fecha límite para cobrar es el 2 de diciembre.

– Tercer grupo: el documento se emitió el 16 de marzo de 2026. El plazo para retirar el dinero vence el 16 de diciembre.

Por este motivo, es importante revisar si existe un pago pendiente y confirmar la fecha correspondiente antes de que termine el plazo.

¿Cómo saber si tengo el Aporte Familiar Permanente pendiente de cobro?

Para consultar si tienes beneficios sin cobrar, puedes ingresar al portal de ChileAtiende, que permite revisar pagos pendientes del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para realizar la consulta, sigue estos pasos:

1. Ingresa al sitio de ChileAtiende: pagos por cobrar del IPS.

2. Introduce tu RUN y fecha de nacimiento.

3. Revisa si aparecen beneficios pendientes de cobro.

4. Comprueba las instrucciones para realizar el trámite y conocer la modalidad de pago disponible.

La consulta permite conocer si existen pagos pendientes y entrega información sobre cómo realizar el cobro, ya sea presencialmente o mediante depósito bancario, según corresponda.

Si no puedes revisar los antecedentes por internet, también puedes acudir a una oficina de ChileAtiende para solicitar orientación.