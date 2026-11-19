La inteligencia artificial (IA) promete una revolución de productividad, pero también amenaza con cambiar radicalmente el mercado laboral. Y la advertencia es que lo más difícil todavía está por venir. “La crisis está empezando y se va a profundizar en los próximos años”, afirma Natalia Lidijover, directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa, en una nueva edición de La Mesa de El Mostrador.

Lidijover explica lo que está pasando en peras y manzanas:

“A mí mi mamá me dijo que me iba a ir bien por inteligente. Y resulta que ahora la inteligencia es un commodity”, señala. Su argumento es que la IA está transformando el valor de las habilidades y los conocimientos que durante décadas garantizaron una carrera profesional.

La universidad ya no es un pasaporte al empleo. “Tuvimos la suerte de ir a la universidad y que detrás de eso hubiera una promesa de empleo profesional. Eso no está viniendo hoy”, advierte.

La ejecutiva apunta al subempleo entre profesionales jóvenes y a las dificultades de los mayores de 50 años para reinsertarse laboralmente. Algunos, dice, tardan más de un año en encontrar trabajo.

Pero Lidijover también cuestiona la forma en que estamos mirando esta revolución. “Lo que se está transformando no es el trabajo. La pregunta estaba mal formulada, porque lo que cambia no es el trabajo, es la tarea”, explica.

Uno de los escenarios más llamativos del nuevo informe de Sofofa es la extinción de los jefes. Según Lidijover, las nuevas generaciones ya no aspiran necesariamente a escalar en las jerarquías corporativas.

“Los jóvenes ya no aspiran a ser jefes”, afirma. Y revela que incluso en conversaciones con altos ejecutivos ha surgido la pregunta de si las empresas del futuro seguirán necesitando las estructuras piramidales que conocemos.

La otra amenaza es menos tecnológica y mucho más humana: la soledad. El informe advierte que la fragmentación laboral, los vínculos más débiles y la creciente virtualidad pueden terminar erosionando uno de los pilares de la vida adulta: el trabajo como espacio de identidad, pertenencia y relaciones personales. Lidijover habla de una posible “epidemia de la soledad”, especialmente entre las nuevas generaciones.

La conversación también deja una crítica a la política pública chilena. La ejecutiva considera que el país sigue demasiado concentrado en resolver las urgencias del presente y dedica poco tiempo a prepararse para las transformaciones que vienen.

“El presente nos tensiona, pero el futuro nos desafía a todos”, resume. Su propuesta es repensar la capacitación, el sistema de formación y la colaboración entre empresas, sindicatos y Estado.