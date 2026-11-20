Diciembre reúne gastos muy distintos entre sí: muchos regalos de monto medio, un par de cenas grandes y, para varios, un viaje de verano. Cada uno se aprovecha mejor con una herramienta diferente, y ahí está la clave para sacarles partido a los beneficios de una tarjeta de crédito. Cuando comparas los mejores beneficios tarjetas de credito con esa lógica, cada compra rinde más.

Separar los consumos de fin de año según su monto y frecuencia te permite decidir de antemano qué herramienta financiera usar en cada caso, evitando arrastrar deudas innecesarias al inicio de enero.

Regalos: el terreno ideal para los descuentos

Los regalos suelen ser varias compras de monto medio repartidas en pocas semanas. Según la Cámara Nacional de Comercio, para la Navidad de 2025 las personas proyectaban comprar en promedio siete regalos, con un gasto cercano a $17.746 por cada uno. En una lista así, un descuento exclusivo del 20% significa casi $25.000 menos en total.

Para que ese ahorro sea real, agrupa tu lista según el tipo de tienda: juguetería, librería, ropa o tecnología. Luego revisa qué comercios tienen descuentos con tu tarjeta en cada rubro y concentra ahí tus compras, en lugar de recorrer tiendas al azar buscando ofertas. Comprar por rubro, además, te ayuda a no repetir regalos.

Cenas y celebraciones: deja que el cashback trabaje

Las celebraciones generan gastos que se repiten durante el mes, como varias idas al supermercado, bebidas, decoración y traslados para visitar a la familia. En este tipo de compras, el cashback suma casi sin que lo notes:

Paga con la misma tarjeta lo que compres para la cena de Nochebuena y la de Año Nuevo , así el dinero real que vuelve a tu cuenta se acumula en un solo lugar.

, así el dinero real que vuelve a tu cuenta se acumula en un solo lugar. Revisa si tu programa tiene un tope mensual de devolución, para saber hasta qué monto de compras te conviene concentrar en esa tarjeta durante diciembre.

para saber hasta qué monto de compras te conviene concentrar en esa tarjeta durante diciembre. Incluye la bencina de los viajes para ver a la familia , un gasto que en estas fechas suele crecer más de lo habitual.

, un gasto que en estas fechas suele crecer más de lo habitual. Reserva lo que recibas como cashback para los primeros gastos del año, en vez de mezclarlo con el resto de tu presupuesto, como una cuenta que vence a fin de enero o un panorama de vacaciones.

Vacaciones: una compra grande y un plan de cuotas claro

Pasajes y alojamiento suelen comprarse en diciembre para viajar en enero o febrero, y ahí las cuotas sin interés tienen todo el sentido. Pagas lo mismo que al contado, pero el monto se reparte en varios meses. Como muchas de estas condiciones se lanzan con anticipación, reservar temprano también te abre más alternativas de fechas y precios.

¿Y el resto de las compras de temporada? Un buen criterio es destinar las cuotas a un solo gasto importante y pagar regalos y cenas en una sola cuota. Así empiezas el año con un compromiso claro y fácil de seguir, en lugar de varias cuotas pequeñas que se van sumando mes a mes.

Promociones de temporada: cómo saber cuáles convienen

Entre noviembre y diciembre se multiplican las ofertas en tiendas físicas y sitios web, y no todas significan lo mismo para tu bolsillo. Antes de pagar, vale la pena hacer un chequeo rápido de cuatro puntos:

Anota el precio de los productos de tu lista unas semanas antes, ya sea en una nota del celular o con una captura de pantalla, para comparar si la rebaja final es real.

ya sea en una nota del celular o con una captura de pantalla, para comparar si la rebaja final es real. Lee las condiciones de cada promoción , como los días de vigencia, el monto mínimo de compra y el tope de descuento por transacción.

, como los días de vigencia, el monto mínimo de compra y el tope de descuento por transacción. Fíjate si el descuento exclusivo se puede combinar con cuotas sin interés , porque esa suma suele ser la alternativa más conveniente.

, porque esa suma suele ser la alternativa más conveniente. Prioriza las ofertas de productos que ya estaban en tu lista, que son las que realmente se traducen en ahorro.

Fiestas a tu medida y un enero más liviano

Cuando planificas tus compras, los beneficios de una tarjeta de crédito rinden durante toda la temporada y no solo en un pago aislado. Cruzar tu lista de gastos con los mejores beneficios tarjetas de credito es el paso clave para disfrutar diciembre y comenzar enero sin deudas arrastradas.