En este nuevo episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con el Dr. Héctor Henríquez, médico radiólogo y encargado del área de Inteligencia Artificial de la Sociedad Chilena de Radiología, para separar la fantasía de lo que realmente está ocurriendo hoy en los hospitales.

Analizamos los resultados del famoso estudio MASAI en mamografías, explicamos por qué las herramientas de IA médica se regulan como dispositivos de alto riesgo bajo supervisión humana y revisamos dónde sí están generando impacto real: resonancias magnéticas hasta un 30% más rápidas, escáneres con menor radiación y automatización de mediciones repetitivas.

Además, abordamos la cara menos visible de esta tecnología: la caída de rendimiento cuando los algoritmos no se validan en la población local, el sesgo de automatización, la paradoja de invertir en IA cuando en Chile menos del 40% de las mujeres objetivo tiene su mamografía al día, y el enorme potencial de los asistentes de IA para frenar los exámenes mal indicados.