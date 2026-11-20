Pese a que Gonzalo Arenas presentó sus disculpas de manera pública y privada al Partido de la Gente (PDG), la tensión con la tienda continúa instalada tanto en el Congreso como en La Moneda. Y es que luego de las declaraciones del subsecretario de la Segegob en las que calificó a la colectividad como una “inorgánica”, más cercana ser “un cúmulo de sueños” que un partido propiamente tal, las relaciones entre ambas partes no han vuelto a un punto de normalización.

Algo que mantiene en vilo a La Moneda: a días de que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sea revisada por la comisión encargada, cálculos previos cifran en 77 los apoyos con los que contaría el libelo acusatorio en caso de llegar al hemiciclo. Uno menos del necesario, pero número suficiente para que la incertidumbre dirija la disputa.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con la diputada subjefa de bancada del PDG, Tamara Ramírez, quien advirtió que la colectividad “tiene las llaves” para cualquier iniciativa que pase por la Cámara de Diputadas y Diputados, acusación a Rabat incluida.

La representante por la Región Metropolitana valoró las disculpas del vocero de Gobierno por sus dichos, pero también planteó que su origen no está en la sinceridad del subsecretario sino que en el segundo piso de La Moneda, en el ministro Claudio Alvarado o en el propio Presidente José Antonio Kast. “Lo que esperábamos es que él se retractara, porque sale pidiendo unas disculpas que fueron, la verdad, muy tibias, muy simples, a regañadientes“.

Y si bien descartó que el degradamiento de las relaciones PDG-La Moneda sean un factor para votar a conciencia una acusación constitucional, también fue enfática en establecer que, en la colectividad, “no somos un cheque en blanco ni para el Gobierno, ni tampoco para hacerle favores a la oposición”.

Respecto de una postura a nivel bancada (como la expresada por la diputada Pamela Jiles, quien aseguró que la acusación contaría con los 11 votos disponibles), Ramírez optó por matizar y afirmó que todavía no hay una decisión fija, la que será adoptada dentro de las próximas semanas.

“Estamos analizando cada uno de los capítulos, los tres capítulos de la acusación constitucional, en su mérito. Pero también hoy día tampoco queremos que esto sea una cortina televisiva o un titular. Sabemos la responsabilidad que esto indica, que la votación podría llevar a destituir a un ministro, que es sumamente relevante”, planteó, sin aclarar si los votos de los diputados Javier Olivares, Roberto Arroyo y Patricio Briones no estarían disponibles para apoyar la acusación, como trascendió durante las últimas horas por medios de prensa.

A título personal y sobre el mérito del libelo acusatorio, Ramírez expresó su respaldo a dos de los tres capítulos: el primero, que atiende a la rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores; y el tercero, que acusa a Rabat de faltar a la verdad ante el Congreso y de entregar información inexacta e incompleta. “Recordemos que esto todo estalló por la prensa, precisamente, y no por una comunicación directa del ministro o del Ejecutivo informando que esto iba a pasar”, recordó.

Retornando a la acusación de Arenas sobre la falta de sustrato ideológico del PDG, la diputada reiteró que la colectividad se identifica como un partido de centro: “Tenemos conversaciones transversales cuando tenemos que llegar a algún acuerdo. Por lo tanto, decir que somos un partido nuevo, que estamos recién incursionando, para nada, para nada“.

“Nosotros lo que hacemos es mirar el futuro (…) Somos la llave, como algunos dicen. Nos tienen miedo, pero hoy día legislamos a favor de la gente y tenemos el sentido común”, sentenció.