¿Pueden usar mis tarjetas digitales si me roban el celular? No necesariamente. Que un delincuente tenga el teléfono no significa que pueda utilizar automáticamente las tarjetas asociadas. Plataformas como Apple Pay y Google Wallet cuentan con mecanismos de autenticación y tokenización que dificultan los pagos no autorizados.

Sin embargo, el riesgo aumenta cuando:

El celular estaba desbloqueado al momento del robo.

El delincuente conoce el PIN o código de acceso.

Las aplicaciones bancarias estaban abiertas.

Las cuentas permiten realizar operaciones sin solicitar una nueva verificación.

¿Qué diferencia hay entre tarjetas digitales y billeteras virtuales?

Aunque ambas permiten realizar pagos desde el teléfono, tienen funciones distintas:

– Tarjetas digitales: servicios como Apple Pay y Google Wallet permiten pagar con tarjetas de crédito o débito asociadas al dispositivo.

– Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago, MODO y las apps bancarias permiten, además de pagar, consultar saldos, enviar dinero y realizar transferencias.

Por eso, acceder a una billetera virtual puede representar un riesgo mayor que utilizar una tarjeta digital exclusivamente para pagos.

Me robaron el celular: cinco pasos para proteger mis tarjetas y cuentas

Desde ESET Latinoamérica recomiendan actuar rápidamente para evitar operaciones fraudulentas y el acceso a información financiera.

1. Bloquear el celular de forma remota

– Android: ingresar a Google Localizador con la cuenta asociada al equipo y seleccionar la opción de bloqueo remoto. También es posible consultar su ubicación y hacer que suene.

– iPhone: ingresar a Buscar Dispositivos mediante iCloud, seleccionar el teléfono y activar el Modo perdido.

2. Contactar al banco y las aplicaciones de pago

Informar inmediatamente el robo a las entidades financieras y billeteras virtuales utilizadas.

Solicitar:

– Bloqueo de las tarjetas asociadas.

– Suspensión de los accesos.

– Cierre de las sesiones activas.

3. Bloquear la línea telefónica

Contactar a la compañía de telefonía móvil para solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM o eSIM.

Este paso es importante porque el número telefónico puede utilizarse para recibir códigos de verificación, recuperar contraseñas o intentar acceder a cuentas bancarias.

4. Cambiar las contraseñas

Actualizar las claves de las principales cuentas:

– Aplicaciones bancarias.

– Correo electrónico.

– Billeteras virtuales.

– WhatsApp y redes sociales.

– Cuentas de Apple y Google.

También se recomienda cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos y comprobar que sea posible recuperar el acceso a las aplicaciones de autenticación.

5. Revisar los movimientos bancarios

Verificar pagos, compras, transferencias y cualquier operación asociada a las tarjetas y cuentas.

Si aparece un movimiento que no reconoces, debes comunicarte inmediatamente con la entidad financiera para reportarlo e iniciar el reclamo.

¿Cómo proteger las tarjetas digitales antes de que te roben el celular?

La prevención puede reducir considerablemente los riesgos. Estas son las recomendaciones de ESET:

Proteger el acceso al teléfono

– Utilizar un PIN robusto o una contraseña segura.

– Activar el reconocimiento facial o la huella digital.

– Configurar el bloqueo automático.

– No compartir el código de desbloqueo.

– Mantener actualizado el sistema operativo.

Activar las funciones antirrobo

– En iPhone: habilitar Buscar mi iPhone y Protección del dispositivo en caso de robo.

– En Android: activar Encontrar mi dispositivo y las funciones de Protección antirrobo disponibles.

Proteger las aplicaciones financieras

– Activar la autenticación biométrica.

– Utilizar contraseñas diferentes para cada servicio.

– Configurar alertas para pagos y transferencias.

– Revisar los dispositivos vinculados y las sesiones activas.

– Establecer límites de transferencias cuando la aplicación lo permita.

Evitar exponer información personal

– Ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada.

– No guardar contraseñas bancarias en notas o fotografías.

– Proteger la tarjeta SIM con un PIN.

– Evitar depender exclusivamente de mensajes SMS para recuperar cuentas importantes.