La Semana Política y los desafíos políticos de Piñera: recuperar la agenda, neutralizar a Kast y cumplir las promesas de campaña

En una nueva edición de La Semana Política, los panelistas de El Mostrador, los editores Héctor Cossio y Marcela Jiménez, y el director ejecutivo, Federico Joannon, hicieron un análisis prospectivo de lo que se viene, en términos políticos, este 2019.

Jiménez tomó primero la palabra y comenzó su intervención señalando que "el Gobierno debe hacer ajustes de equipo" y recalcó que "el modelo que diseñó La Moneda para gobernar en esta segunda administración, no ha funcionado".

A su juicio, "un Presidente metido en todos los conflictos es un desgaste de la figura presidencial. Ese es el gran tema: recuperar la gestión política que mostró en los primeros meses. Debe saber administrarlas. Desde Quintero y Puchuncaví, fue un error tras otro, y esos errores se cometieron en La Moneda, no fueron sectoriales".

Por su parte, Cossio puso el énfasis en la figura del ex diputado José Antonio Kast: "Yo creo que el Gobierno tiene un gran problema y es Kast. Él va a ser una figura que generará dolor de cabeza, más que el año pasado, es decir, Kast sabe detectar las debilidades del Gobierno y sabe usarlas a su favor".

Sobre el mismo tema, Cossio insistió que el ex UDI "no tiene propuestas, pero sabe detectar la debilidad y eso va a complicar a Piñera, porque para no perder el electorado de derecha, tendrá que cruzar el horizonte de sus convicciones". Frente a eso, Joannon complementó que el ex candidato presidencial es un "muy buen comunicador".

En esta línea, el editor opinó que "el pinochetismo va a ser muy complejo este año", y esto se ve reflejado por ejemplo en discusiones como el proyecto de ley que castiga penalmente el negacionismo.

"Eso va a ser un gran tema para la oposición, es más fácil para la derecha que para la oposición, ya que no hay una sola opinión", finalizó Jiménez.

Crisis de Carabineros y los Tiempos Mejores

En otros temas, la editora de El Mostrador recordó que Carabineros es un asunto que se debe atender y resolver: "Se debe intervenir esa institución, se debe recuperar la confianza ciudadana".

En respuesta, Joannon insistió en este punto, señalando que Carabineros está “muy golpeado”, y el hecho de que haya "implantado pruebas en procesos penales, es gravísimo". Por eso, a su parecer la institución necesita una reforma porque “debe funcionar bien”.

En esta línea, el director ejecutivo de El Mostrador puso el foco en que otro tema que marcará el 2019 es el del Tribunal Constitucional, recordando la propuesta del senador PPD Felipe Harboe, quien condicionó la reforma a Carabineros con la modificación del TC.

“El dice que no está disponible para negociar si es que no partimos por modificar el Tribunal Constitucional. Ahí hay un tema que hay que poner el foco, porque qué se saca con tener un acuerdo si luego algunos de la derecha se descuelgan y van al TC y botan el acuerdo del Congreso”, comentó el director ejecutivo de El Mostrador.

En otros temas que serán claves este año, Cossio planteó que "la APEC será un desafío para Piñera, quien deberá llegar con buenos índices y que ahí se verán temas globales donde Piñera tiene miopía".

Por su parte, Jiménez dijo que "está la reforma tributaria, las pensiones, y superar la sequía legislativa, porque después de un primer año, es tiempo de que se empiecen a ver ciertos frutos, no el proyecto comunicacional contingente, como Aula Segura, sino de las promesas de campaña. En términos legislativos, tiene que empezar a mostrar logros reales. Y en términos económicos, se le acaba el plazo a Piñera para mostrar si llegaron los Tiempos Mejores o no".

"Ya no le puede echar la culpa al pasado", complementó Joannon, quien precisó que falta mejorar las cifras de empleo.