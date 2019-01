JA Kast, parapetado a la derecha de Piñera

Con malas noticias inicia el nuevo año la administración Piñera. Dos encuestas –Criteria Research y GFK Adimark– muestran una baja en la aprobación y un aumento en la desaprobaron a la gestión del presidente Piñera y su gobierno. Independientemente del tipo de estudio, ya desde los resultados que arrojó la última encuesta del Centro de Estudios Públicos se comienza a observar nítidamente como se cruzan la desaprobación con la aprobación en la gestión de gobierno constituyendo éste ya no un dato aislado, sino que más bien uno tendencial.

Pero la mala noticia no tiene que ver con estos guarismos a pesar de la conocida compulsión del Presidente por las encuestas. Tiene que ver con que La Moneda tendrá este 2019 oposición. Esta será encabezada por un aliado circunstancial: José Antonio Kast (JA. Kast). Así las cosas, el problema para el Gobierno y Chile Vamos es que la oposición se va a instalar a la derecha de Piñera. Esta es realmente la mala noticia para el Presidente y su equipo.

Desde fines del año pasado comenzamos a observar una clara estrategia de JA. Kast y su entorno dirigido a dos objetivos: construir liderazgo y disputar la hegemonía de la derecha. Su foco esta en el votante del sector, que en un contexto de voto voluntario se convierte en un bolsón electoral clave para ganar la nominación en una primaria del sector o para buscar directamente estar en la papeleta presidencial.

¿Qué opciones tiene Sebastián Piñera y su Gobierno? Hasta ahora el Presidente ha apostado por la estrategia política de la ambigüedad. Ha explorado una mezcla de guiños con crítica. Los soportes lingüísticos nos hablan de ambiguo como sinónimo de equívoco, de vago, carente de precisión o no suficientemente claro. A fines de marzo de 2018 y tras una agresión a JA. Kast en un campus universitario Piñera solidarizaba con J.A. Kast y calificaba de "míseros matones" a sus agresores. Lo anterior contrasta con un crítica reciente cuando señaló que no creía que el líder de la extrema derecha “fuera el camino para Chile” y que no creía en los extremos.

De esta forma el desafío más importante para el Gobierno de Sebastián Piñera estará dado por la oposición que representará JA. Kast y que se instalara sin ambages ahora a su derecha.

Para avanzar en estos objetivos JA. Kast apostará a capitalizar los errores del Gobierno. Pruebas ya hemos visto. En diversas oportunidades ha cuestionado la forma en que el gobierno abordó la crisis por el caso Catrillanca, tanto en su derivada política como en relación con el manejo de la crisis en Carabineros. Del mismo modo también, ha cuestionado la falta de claridad del Gobierno y su coalición en la toma de posición frente a los temas libertades individuales. También por la falta de decisión en utilizar mano dura frente al clima de inseguridad en el país y especialmente en la región de La Araucanía. Pero también a los partidos y algunos parlamentarios oficialista a quienes ha fustigado con el mote de ser una derecha light, timorata y acomplejada frente a la izquierda.

Así, a través del propio JA. Kast o su equipo se busca tensionar al Gobierno y al oficialismo en el poder. Para ello —y a través de una cuidada estrategia— se identifican flancos y puntos débiles que puedan dar lugar a errores por parte del Gobierno.

Una vez que se concreta el acto de debilidad el medio privilegiado para amplificarlo son las redes sociales. A través de estas, se busca crear un cerco mediático que cree un clima de opinión especialmente en los votantes del sector, con foco en los problemas de eficacia y en las conductas de debilidad y ambigüedad con que el Gobierno procesa problemas y ofrece soluciones. Se apuesta así en el entorno de JA. Kast por una lógica posfactual donde los hechos cuentan menos que las sensaciones que producen.

Pero la ambigüedad tiene límites. Se tiende a considerar que la falta de claridad esconde un cierto oportunismo político. Se quiere quedar bien con todo el mundo y de esta manera muchas veces uno no acaba de saber si va o viene. Este ha sido un punto débil en la trayectoria política de Sebastián Piñera.

Ahora deberá enfrentar el dilema de cómo relacionarse con JA. Kast, donde a juzgar por los últimos hechos, hay cada vez menos espacio para la ambigüedad. Lo anterior, entre otras cosas, precisamente porque en la ambigüedad de la actual administración radica la principal fuente de crítica que hoy levanta el propio JA. Kast, parapetado a la derecha del Presidente.