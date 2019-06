Paso en falso: Gobierno complicó su reforma previsional con polémica del 4%

Ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tenía pactado cerrar un seminario en la Universidad Católica sobre innovación, pero la pauta fue cancelada. Optó por salir al patio de Los Naranjos a contener los flancos que le abrió la cuenta pública del Presidente, Sebastián Piñera, el sábado en la noche, la misma que se caracterizó por sumar poca contundencia en materia económica y tensionar las negociaciones políticas en temas claves para La Moneda como la reforma de pensiones.

La caja de Pandora la abrió el propio Presidente Piñera y que significó varias lecturas por parte de la oposición. Las más común, que el Mandatario le entregó "un dulce" a las AFP asegurándoles que parte de la torta del 4% de cotización adicional también podrá llegar a sus arcas.

"Quiero reiterar que el ahorro previsional les pertenece a los trabajadores, nadie debe utilizarlos para otros propósitos y son ellos quienes tienen derecho a decidir quién los administra", dijo el Presidente el sábado.

Las reacciones no se hicieron esperar y se habló inmediatamente de la traición política del acuerdo alcanzado con la DC para aprobar la idea de legislar y que le costó a la falange un conflicto de proporciones con el resto de la oposición.

Si bien desde las escalinatas del Congreso el sábado en la noche los dirigentes de la DC hicieron notar su molestia, con el correr de las horas ésta fue en aumento. El presidente del partido, Fuad Chaín dijo ayer lunes que la cuenta pública no hace más que ratificar la política "bolsonarista" de la actual gestión de Piñera: "Les dice a los chilenos que es necesario avanzar hacia un gran acuerdo nacional para mejorar la calidad de la política y las instituciones, al tiempo que erosiona las bases éticas y la confianza que deben sostener dicho acuerdo. Y lo hace de forma abierta, sin pudor".

Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, explicó a El Mostrador Mercados que el anuncio tiene una arista que desconoce el acuerdo político previo, en relación a que recalca que no existirá ninguna intención de ahorro colectivo, dándole "un portazo" a dicha alternativa. "La consigna de ni un peso más a las AFP no queda clara. ¿Este ente publico va a licitar o hacerse responsable'. La idea de la DC fue negociar algo de lo que había quedado de la propuesta de Bachelet II, pero este anuncio deja fuera toda lógica de ahorro previsional colectivo, eso es lo preocupante", dijo.

Chain recalcó que el gobierno de Piñera "en el marco de los anuncios en materia de reforma previsional, inicialmente desconoce los acuerdos logrados con la Democracia Cristiana para beneficiar a una gran clase media hoy desprotegida en su jubilación y, garantizar la administración del 4% de cotización adicional de los chilenos por un ente público. En paralelo, desconoce también los acuerdos logrados por varios de sus ministros -los mismos que hoy lo desmienten- y abre el espacio para incorporar la participación de las AFP en dicha gestión (deja entrever su proximidad con los reclamos y lobby de las aseguradoras para asegurar dicha gestión)".

Desde el momento que terminó la cuenta pública y durante todo el domingo y lunes, los ministros salieron en masa a tratar de contener las críticas que desataron los dichos del Mandatario sobre el 4% adicional. Larraín como su par de Trabajo, Nicolás Monckeberg, en entrevistas en matutinos, explicaron que no se trataba de desconocer al acuerdo político, pero con sus palabras dejaron más dudas en el ambiente sobre si se le entregará opciones a los viejos conocidos del mercado, las AFP, de participar en el esquema.

La vocera Cecilia Pérez y el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, salieron luego a decir que esto no es más mercado para las aseguradoras. "Un gobierno serio cumple los acuerdos", señaló Blumel, quien agregó que se trata de darle más opciones a los cotizantes, aclarando el anuncio.

Previamente -en marzo- las AFP habían calificado como insólito no poder participar del negocio: "Cuando hemos oído declaraciones del Ejecutivo donde dicen que las AFP ni directa o indirectamente podrán participar en el 4%, me parece insólito, a lo menos. Toda vez con que aquí hacemos gárgaras con la importancia de las competencias, y hacemos bien las gárgaras porque de verdad necesitamos más competencias en todo y cuando yo necesito más competencia y lo único que predico es que haya más competencia, veto a dedo quienes pueden competir, me parece insólito", dijo entonces el presidente de la AFP, Jaime Santa Cruz a Emol.

En entrevista con Mega, el ministro Blumel trató de explicar a qué se quería referir Piñera con el único anuncio que despertó pasiones en materia económica tras la cuenta pública. "Este consejo o ente público lo que va a hacer es ser responsable de fijar las pautas, los criterios de administración del ahorro previsional y para eso, va a poder contar, eventualmente, con entidades especializadas en cómo se administra o cómo se hace cargo de este ahorro previsional”, recalcando que en ningún caso serán las AFP.

Pero a juicio de algunos observadores, sin bien pueden no ser directamente las AFP las que se queden con el 4%, empresas relacionadas a las mismas podrían fácilmente participar de posibles licitaciones para administrar este ahorro adicional.

Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, explicó a El Mostrador Mercados que el anuncio tiene una arista que desconoce el acuerdo político previo, en relación a que recalca que no existirá ninguna intención de ahorro colectivo, dándole "un portazo" a dicha alternativa. "La consigna de ni un peso más a las AFP no queda clara. ¿Este ente publico va a licitar o hacerse responsable'. La idea de la DC fue negociar algo de lo que había quedado de la propuesta de Bachelet II, pero este anuncio deja fuera toda lógica de ahorro previsional colectivo, eso es lo preocupante", dijo.

El investigador agregó que el error es, además, quedarse con la impresión que los controladores de la AFP no van a buscar fórmulas de llegar a ese 4%, persistiendo así los criterios de mercado que hasta ahora han administrado las cotizaciones previsionales.

"También es un error de arrastre pensar en que la propiedad de los fondos es del trabajador y eso basta. Si es así, entonces discutamos lo que se hace con el 14% y no solo con el 4%", sentenció.

Por la tarde, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés salió a prestarle algo de ropa a la reforma tributaria. "Más allá de los detalles del diseño final, en que yo tengo mi opinión, aquí lo importante es que todos van a tener que ser bastante generosos para aceptar y tomar en serio los puntos de vista de otros, porque este es un tema en el que se necesita confluir muchos votos y, por lo tanto, nadie puede arrogarse un tema de tener la exclusiva verdad, va a tener que pactarse y buscar la mejor manera de diseñar algo que no tenga cosas negativas y sí tenga cosas positivas para el funcionamiento del sistema”.