"Se trata de diversidad": Camila Vallejo asegura que no hay disidencia dentro del PC y apuesta a un acercamiento con el Frente Amplio

Los dichos del alcalde de Recoleta Daniel Jadue contra la expresidenta Michelle Bachelet, que gatillaron una ola de críticas y finalmente las disculpas del popular edil hacia la exmandataria, agitaron las aguas al interior del Partido Comunista.

Opiniones divididas al interior de la colectividad que pusieron a prueba la férrea disciplina de la militancia PC y que llevaron a algunos, como la diputada Karol Cariola, a plantear un proceso de transformación en el partido. “Tenemos una línea única habitualmente” y “no es habitual que tengamos diferencias que se expresen por los medios”, señaló ayer la parlamentaria.

A sus palabras hoy se sumó la diputada Camila Vallejo, quien en entrevista con La Tercera dijo estar muy de acuerdo con lo planteado por su par Karol Cariola y al mismo tiempo descartó una postura disidente dentro del partido. "No se trata de disidencia, se trata de diversidad", dijo.

"No sé si tiene que ver con dogma, tiene que ver con cómo nosotros entendemos que el partido es una herramienta, y la herramienta tiene que funcionar bien, para que pueda cumplir con el objetivo para la cual está diseñada. Eso implica, por ejemplo, cómo hacemos más dinámicas las discusiones, como hacemos más rápidos los procesos de toma de decisiones", apuntó Vallejo.

En esa misma línea, se refirió a si las diferencias en el partido se deben a una brecha generacional. Vallejo dice que no, sino más bien tiene que ver con una "profundización del diálogo intergeneracional".

"Yo entré joven al partido, post dictadura, para mí la experiencia en el partido ha sido maravillosa porque he aprendido muchísimo de los viejos, de su experiencia. Nosotros que no vivimos muchos de los procesos que vivieron ellos y se produce un diálogo muy interesarte", explicó.

Cercanía con el Frente Amplio

Pero más allá de las diferencias internas, Camila Vallejo apunta a la unión de los partidos de oposición para tener en una propuesta de cambio a largo plazo, ya que “si queremos transformar realmente Chile, no se aborda en cuatro años, entonces, la construcción de una apuesta de transformación profunda implica pensar en 10, 15, 20 años”.

Bajo esa premisa, la diputada comunista reveló la cercanía que tiene con el Frente Amplio (FA) dónde aseguró que “desde que entramos hemos tenido coordinaciones permanentes con el FA y tenemos muchas coincidencias. Se da bastante natural ese trabajo colectivo con no solo el Frente Amplio, sino que también con la FRVS y el PRO, y en otras oportunidades también con el PS, el PPD”.

Y, consultada por si se siente más cercana a los partidos de la ex Concertación o al FA, su posición es clara. “La Nueva Mayoría no existe y obviamente si me lo ponen en plano de Concertación o Frente Amplio, digo tengo mil veces más coincidencias con el Frente Amplio que con la Concertación”, finalizó.