Cecilia Pérez se retracta de sus dichos sobre el PS y pide fin al bloqueo: “No creemos que tengan un vínculo con el narcotráfico"

Desde mediados de agosto que la relación entre el PS y La Moneda solo ha sido tensión. Esto luego de que la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, dijera que la acusación constitucional que pretendía impulsar el Partido Socialista contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, era en realidad para “ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.

Sus palabras generaron escozor en la oposición y las semanas siguientes estuvieron llenas de dimes y diretes. Desde el PS, los aludidos, señalaron que las declaraciones de la ministra eran calumniosas y decidieron iniciar un bloqueo parlamentario, impidiendo a subsecretarios y asesores entrar a las comisiones del congreso.

Hoy, con un llamado a terminar con ese bloqueo, la ministra Cecilia Pérez se retractó de sus palabras de manera oficial y, en entrevista con El Mercurio, explicó que “no creemos que el PS ni toda su militancia tengan un vínculo con el narcotráfico, sin perjuicio de que los hechos de San Ramón son muy graves, deben ser esclarecidos en su totalidad”.

“En el PS se pueden molestar, criticar, presentar denuncias, pero no pueden cerrar las puertas del Congreso”, sentenció la secretaria de Estado, y agregó que “la calidad de vida de los chilenos no puede verse dañada porque a un partido no le gustó una declaración”.

Consultada por si se arrepiente de sus declaraciones, la ministra indicó que “lo que señalé nunca ha tenido relación con implicar al PS como institución, o a todos sus militantes, en la eventual vinculación con el narcotráfico”.

Finalmente, Pérez señaló que espera que la próxima semana, cuando se reanude la actividad legislativa en el Congreso, “prime la racionalidad”.