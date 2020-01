Parlamentarias versus ministra del Trabajo: cruce de propuestas en el Congreso por la reforma de pensiones

El Gobierno tiene el tema de la reforma de pensiones puesto en la primera línea de la agenda, y de hecho fue uno de los tópicos centrales de su consejo de gabinete del lunes, sin embargo aún no sale humo blanco en esta materia. Si bien el Ejecutivo ha señalado públicamente que espera llegar a un acuerdo con la oposición, al mismo tiempo se ha enfrascado en un cruce de declaraciones, con críticas a la propuesta presentada por la mesa técnica de la oposición.

La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, dijo esta jornada que “he tenido conversaciones con distintas personas de la oposición y estamos todos tratando de buscar mecanismos que puedan mejorar las pensiones (pero) hay algunos aspectos que no me parece que sean los correctos".

A juicio de Zaldívar, la propuesta de la oposición que plantea un 6% extra de cotización con cargo al empleador y que su totalidad vaya a un fondo común "no garantizará pensiones futuras". “No podemos descuidar las pensiones del futuro, no podemos descuidar el ahorro de las personas que hoy en día están trabajando y que se van a pensionar en 10, 15 años más, porque si no buscamos una solución que le dé respuesta al corto, mediano y largo plazo estamos nosotros tirando el problema para adelante", indicó.

La ministra valoró que "hoy ya todos estamos claros que un 10% ahorro no sirve o no alcanza para financiar una pensión”, sin embargo marcó distancia respecto al porcentaje de cotización adicional (6% según la oposición y 5% de acuerdo a la propuesta del Gobierno).

“Creemos que tiene que ir a un ente distinto y no a las AFP. Tiene que ir a un fondo colectivo solidario que me permita mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados con un componente de género para poder corregir el tema que nosotros tenemos en nuestro país, que las pensiones de las mujeres son más bajas”, señaló, añadiendo adicionalmente que “también creemos que una parte importante de estos recursos deben ir a cuentas personales”.

La respuesta de la oposición

Sin embargo, durante esta jornada, las presidentas de las comisiones de Trabajo, la senadora Adriana Muñoz (PPD) y la diputada Gael Yeomans (CS) rebatieron a Zaldívar y sostuvieron que la propuesta de la mesa técnica de la oposición "garantiza el aumento" de pensiones.

"Nuestros técnicos están estudiando, están haciendo cálculos para poder tener las proyecciones y así responsablemente poder decir cuánto van a aumentar las pensiones. Pero nosotros al menos, con lo que hemos visto hasta ahora, sí aumentarían las pensiones y por lo tanto no concordamos con lo que dice la ministra", apuntó Yeomans.

Las parlamentarias emplazaron al Gobierno a "atender" su propuesta y generar un diálogo entre ambos sectores con el fin de presentar una reforma común para tramitar a la brevedad en el Congreso.

La propuesta opositora también fue defendida por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin. “Con el Gobierno estamos más cerca de lo que se piensa. La diferencia es que ellos quieren que la mitad de la cotización vaya a una cuenta de capitalización individual y no una cuenta nacional. Eso es un tema más bien técnico que yo creo que lo podemos resolver ¿Cuál es la gran diferencia? Que el ministro de Hacienda (Ignacio Briones) quiere que el Estado no ponga un peso para mejorar las pensiones de la clase media y nosotros le hemos dicho que eso es política y económicamente inaceptable”.

El timonel falangista añadió que “hoy día el Estado pone plata en los más vulnerables Pilar Solidario y en los más ricos con el Aporte Previsional Voluntario. Pone plata publica para beneficiar a los más ricos porque les da un beneficio tributario ¿Por qué no puede poner plata del Estado para mejorar las condiciones de la clase media? Lo que está planteando el Gobierno es que la clase media se las tiene que arreglar redistribuyendo la plata de la propia clase media con la plata de la clase media y que el Estado no ponga un peso, eso nos parece inaceptable”.

Las críticas de Chile Vamos

No obstante, el acuerdo se ve difícil de alcanzar, considerando las declaraciones del oficialismo. En Chile Vamos, tras el retorno de las reuniones de coordinación, cuestionaron la propuesta de la oposición y así lo hizo ver la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, al plantear que “la propuesta que hizo la Concertación no es buena porque es un impuesto al trabajo en los trabajadores. Nosotros creemos que es necesario y es posible pero los aumentos de las pensiones no pueden venir solo de un grupo de trabajadores y tienen que venir de los impuestos generales”.

A juicio de la senadora gremialista, “la solución está en aumentar con las cotizaciones que en estricto rigor debiesen ser de los trabajadores. Pero hacerlo todo sobre el pilar solidario nosotros creemos que es ponerle a los trabajadores un impuesto al trabajo que debiera ser absoluto de impuestos generales”.

Por su parte, el presidente de RN, Mario Desbordes, se sumó a los cuestionamientos, señalando que “la oposición está con una actitud de querer ganar titulares yendo mucho más allá de lo que propusieron hace dos años (…) lo lamento mucho y espero que tengamos acuerdo en esto”.

“No estoy de acuerdo con la propuesta que está haciendo la Concertación, yo los llamo a ser responsables y dar señales concretas de que quieren avanzar en reformas porque algunos en la oposición lamentablemente están en una postura de se acepta todo lo que pido o no voy a concurrir con mis votos. Así no funcionan las democracias, yo lamento mucho esa mala disposición”, añadió el diputado.

En particular, Desbordes comentó la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. “Es evidente que quienes plantean este proyecto nunca han tenido una pyme, no han estado nunca a cargo de darle empleo de darle trabajo a la gente. Porque es muy fácil decir yo aumento de 5 a 6 lo que el empleador debe pagar por cada trabajador. Es tan refácil decirlo cuando el bolsillo es ajeno. A mí me preocupan las pequeñas y medianas empresas y me parece que no es responsable lo que está haciendo la oposición. Las pymes hoy día están pasando momentos muy difíciles y si nosotros les agregamos ahora un punto, uno puede pensar qué es un punto no es nada, pero son muchos recursos que van a tener que salir del bolsillo de los empleadores pequeños y medianos para poder financiar esa exigencia que hoy día está haciendo la oposición. Yo creo que con 5 puntos está bien, eso ya es un avance que lo planteo la propuesta Valdés la ex Presidenta Bachelet”, indicó.