Hasta 100 mil pesos por persona y durante tres meses: Gobierno explica montos y alcance del IFE 2.0

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que el Congreso aprobó y despachó el nuevo diseño del Ingreso Familiar de Emergencia, el llamado IFE 2.0, que permitirá complementar los ingresos de miles de familias chilenas, mientras dure la emergencia sanitaria.

El Secretario de Estado enfatizó que el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia cambia su diseño para actuar como un complemento o paraguas de los ingresos actuales de las familias chilenas.

“De esta forma, abarca tanto a hogares que tienen ingresos informales como a los que tienen ingresos formales, incluyendo a familias con ingresos por otros beneficios como la Ley de Protección del Empleo, el Seguro de cesantía, el Apoyo a Trabajadores Independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas”, detalló Briones.

"Lo he dicho en innumerables ocasiones. El Estado no dejará solas a las familias chilenas en esta emergencia y vamos a estar ahí, apoyándolas. Hoy estamos acudiendo de manera mancomunada para apoyarlas en sus ingresos", agregó el jefe de la billetera fiscal.

La autoridad detalló que el nuevo mecanismo aprobado por el Parlamento se mantendrá por los meses de junio, julio y agosto, estableciendo un complemento de ingresos de hasta $ 100.000 por persona, dependiendo de los ingresos formales que una familia tenga y de su número de integrantes.

En caso de un grupo familiar que tenga algún tipo de ingreso menor al monto correspondiente en la tabla, recibirá un beneficio monetario hasta completar ese monto, pero monto no podrá ser inferior a un beneficio mínimo de $25.000 por persona.

Por ejemplo, en un hogar de 4 personas que en su conjunto reciben $360 mil, el Ingreso Familiar de Emergencia no les aporta $40 mil para llegar a $400 mil, sino $100 mil, equivalentes a $25.000 por persona.

El ministro Briones agradeció más tarde, a través de Twitter, y compartió "la satisfacción por la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. "Quiero poner esta aprobación y su masivo apoyo, en el contexto del importante acuerdo político que se selló el pasado fin de semana", señaló en la red social.

"El #AcuerdoCovid nos permitirá lograr un plan para la emergencia para navegar esta crisis en los próximos 24 meses, no solo en lo sanitario, no solo en los ingresos de emergencia, si no que también pensando en la necesaria recuperación de la economía y del empleo, las que, al final del día, son las fuentes permanentes de los ingresos de las familias chilenas, que es lo que debe preocuparnos", agregó.

Otros ejemplos:

Un hogar compuesto de tres personas y que no tienen ingresos formales, recibirá un beneficio de $ 300.000, otorgándose $ 100.000 por cada integrante del grupo familiar.

Ahora bien, si en un hogar de cuatro personas, una de ellas tiene su contrato suspendido y recibe $ 250.000 desde el Seguro de Cesantía, recibirá un beneficio de $ 150.000 logrando un ingreso total de $ 400.000.

El Ministro Briones recalcó que “estamos avanzando hacia una política pública que es fruto de un acuerdo amplio y transversal, que fue capaz de dejar atrás la trinchera política en pos de un solo objetivo: cuidar a todos los chilenos y chilenas, otorgando una luz de esperanza en momentos en de alta incertidumbre y pérdida de ingresos”

Asimismo, valoró la importancia el acuerdo logrado en pos de un plan de emergencia por la protección de los ingresos y la recuperación económica y del empleo sellado con la Comisión de Hacienda ampliada y los principales partidos políticos, acuerdo que proporciona una hoja de ruta para navegar los efectos de la crisis del Covid-19 en los próximos 24 meses.

En esa misma línea, respecto al IFE, agradeció el amplio apoyo en el Congreso, la celeridad con que fue tramitado el proyecto de ley, y señaló que “en estos tiempos difíciles nos hemos dado cuenta lo importante que es actuar juntos, con unidad. Porque debemos ser francos, el escenario es incierto porque existen múltiples variables que están cambiando constantemente, pero las determinaciones que tomemos hoy podrán marcar una diferencia para tener un mejor futuro para nuestras familias y de ese camino no podemos errar”.

El Ministro de Hacienda invitó a las familias chilenas a actualizar sus datos en el Registro Social de Hogares o inscribirse en www.ingresodeemergencia.cl, de tal manera que este apoyo económico pueda llegar lo más pronto posible.

Finalmente, Briones hizo hincapié en la importancia de aprobar las medidas de recuperación económica y del empleo contenidas en el plan de emergencia acordado, señalando que “hoy la prioridad es un ingreso de emergencia para las familias, pero eso no nos puede hacer olvidar que la fuente permanente de ingresos de esta está en la recuperación económica y del empleo que depende de ella”.