El selecto grupo de "aportantes" que ayudó a ganar a Sichel y que lo conecta con el piñerismo profundo y los poderes fácticos

En enero de este año, Evelyn Matthei dijo en entrevista a El Mostrador que Sebastián Sichel era "el candidato de los empresarios..., de L & D, que no quiere perder influencias, y de políticos que no quieren perder poder", y la nómina de los donantes que aparecen en el Servel aportando para que el abogado de la Universidad Católica ganara la primaria de la derecha, así lo evidencia. En total, Sichel recibió, según datos oficiales, la suma de $230.694.696; de esta cantidad, hay $32.084.843 correspondientes a 78 aportes sin identificar.

Más allá de los montos, la lista demuestra una intención por aparecer de muchos empresarios, que deciden donar. Por su parte, Sichel con esto da una señal clara al mercado y a la política, sobre el alto nivel de influencia de los empresarios que confían en él. La siguiente es la lista de algunos de estos líderes, de distintos perfiles, que componen la red de "buenos contactos" del aspirante a La Moneda.

Raimundo Valenzuela Lang

La campaña de Sichel para las primarias tuvo a Raimundo “Paila” Valenzuela entre sus principales donantes. Junto a su esposa, María Alejandra Reymond, aportaron casi $30 millones.

Valenzuela Lang, ignaciano, ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA en Wharton, ex ejecutivo de Ricardo Claro, ex socio de Moneda Asset, campeón invirtiendo en la Bolsa, y hoy viñatero premiado (aunque cuestionado por malas prácticas ambientales), fue la persona que denunció a Julio Ponce Lerou, dando origen al bullado caso Cascadas, el fraude en el mercado financiero por el que Ponce Lerou fue condenado a pagar una multa de US$3 millones, baja en relación a la utilidad obtenida, de US$128 millones, según la sentencia de la Corte Suprema de octubre del año pasado.

“Yo no soy rebelde. En las compañías y directorios en los que he estado digo las cosas por su nombre. Nunca he sido un títere, en ninguna parte”, dijo en una entrevista para explicar su forma de trabajar en los directorios donde ha estado, casi siempre representando a accionistas minoritarios, como él mismo. En 2011, “aprovechando el descuento”, según declaró a la justicia, compró casi $5000 millones en acciones de Oro Blanco y Norte Grande, dos de las empresas cascada que componen el esquema SQM.

Perdió $1500 millones, según reconoció en la fiscalía. Valenzuela era socio de Moneda Asset Managment, una de las gestoras de fondos que le administra el fideicomiso al Presidente Piñera. A comienzos de 2012, el “Paila” Valenzuela y sus analistas hicieron un informe detallado (denominado por el mercado como “el panfleto”) sobre el comportamiento de las acciones en las sociedades cascada de Ponce y que dejaron a la vista el esquema ilegal, que nueve años después fue sancionado por la justicia.

Sin embargo, Valenzuela no se ha retirado de la propiedad en sociedades vinculadas a SQM. Mantiene sus acciones “para recuperar la inversión”, según ha reconocido, igual que su esposa. El Paila ha dicho que está retirado de los directorios, pero un ejecutivo de su confianza, que trabaja en su family office, Eduardo Guerrero, fue elegido director independiente en Norte Grande, a fines de abril, cuando se renovaron los directorios de las cascadas.

Actualmente, el negocio más grande de Raimundo Valenzuela es el vino. Mil hectáreas en la zona del Valle Central. Repartidas entre Curicó y Cauquenes, esta extensión de viñas es el principal activo de RR Wines, el segundo exportador de vino a granel de Chile.

En 2009 se fue del directorio de Endesa criticando que desde la matriz los españoles “hacían y deshacían como en la Colonia”; y en 2016 vendió sorpresivamente muchas de sus acciones en La Polar y se fue criticando el rol de César Barros, a cargo de rescatar a la multitienda después del fraude de las repactaciones unilaterales.

Aunque, el propio Valenzuela tuvo un problema con la Superintendencia de Medioambiente por algo parecido a “hacer y deshacer”. En 2018 fue investigado por verter ilegalmente los residuos líquidos de su viña y agrandar su planta de producción sin que las obras tuvieran los permisos correspondientes. Luego de una intensa batalla legal con el resto de los agricultores de la zona de Pulmodón, en la región del Maule, se sometió a un “plan de cumplimento” acordado con la autoridad ambiental, evitando la sanción máxima.

Empresario, pero sobre todo un jugador entusiasta en el mercado financiero, que ahora dice estar retirado, en noviembre de 2006 compró un paquete de acciones de Blanco y Negro (la concesionaria de Colo Colo) el mismo día en que también compraron Gabriel Ruiz Tagle y Sebastián Piñera. En la pasada, la participación de los tres sumó el 48% de la propiedad del club. Raimundo Valenzuela también fue socio de Sebastián Piñera en la pesquera peruana Exalmar.

Actualmente, Valenzuela es el presidente de Primus Capital, una firma que ofrece factoring y leasing financiero.

Rafael Guilisasti

Rafael Guilisasti Gana -quien aparece donando $10 millones a Sichel- contribuye a sustentar el relato de campaña que hasta ahora impulsa Sichel. En este caso, Guilisasti estaría en el grupo de personas que habrían dejado atrás el denominado eje izquierda - derecha, una etiqueta de la “vieja política”, para los cercanos a Sichel. Fue militante del Mapu, uno de los partidos de la Unidad Popular en los ’70, espacio en el que conoció a figuras de la ex Concertación como José Miguel Insulza, José Antonio Viera-Gallo, José Joaquín Brunner y Jaime Gazmuri, entre otros.

Esta conexión con la ahora centro izquierda, hizo que fuera un interlocutor fluido como dirigente en la Sofofa y en la CPC durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En una entrevista publicada en marzo de este año, lamentó el deterioro de la colaboración público-privada que existió en esos tiempos. Es uno de los controladores de la Viña Concha y Toro, y en 2011 el Presidente Piñera lo nombró su representante en el Consejo de la Corfo, puesto en el que estuvo hasta 2016. De ahí se pasó, sin estaciones intermedias, al directorio de cinco de las cascadas que controlan SQM, lo que fue muy controvertido, ya que Corfo estaba litigando y negociando el contrato con SQM que le permite explotar el salar de Atacama. Corfo también negociaba por entonces la salida de Ponce Lerou de la gestión de SQM.

Guilisasti Gana, a fines de abril, fue ratificado en la presidencia de los directorios de varias de las empresas cascada controladora de Soquimich, SQM.

Rafale Guilisasti reconoció en marzo que “el colectivo por así llamarlo” de personas que impulsa a Sichel, partió “hace unos ocho o diez años”, primero en torno a la figura del ex ministro Andrés Velasco. Rafael Guilisasti es vicepresidente y accionista de la empresa familiar Viña Concha y Toro y Viñedos Emiliana. Desde ese rol y gracias a su historia gremial ha sido uno de los principales puentes de Sichel para conectar con los empresarios. A pesar de que negó con fuerza de que fuera el candidato de este grupo, como dijo Evelyn Matthei. “Decir que los empresarios nos juntamos, nos confabulamos y tenemos un candidato, eso es populismo”, aseguró a La Tercera.

Bruno Philippi

Con $10 millones aportó a la campaña de Sichel el ingeniero civil Bruno Philippi Irarrázaval (77). A fines de abril de este año recibió la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad Andrés Bello y en su discurso de agradecimiento pidió “hacer un verdadero esfuerzo para tener mucho más diálogo público-privado, con visiones de largo plazo, para ponernos de acuerdo en el país que queremos”, dijo, en el mismo sentido de la queja que había hecho pública Rafael Guilisasti semanas antes.

Proveniente de la derecha conservadora, su padre Julio Philippi Izquierdo fue un reconocido abogado y ministro de Economía de Jorge Alessandri. Bruno Philippi, en tiempos de Pinochet, tuvo cargos en empresas públicas, después privatizadas, y colaboró con los ministerios de Hacienda encabezados por Sergio de Castro y Hernán Büchi. Pero su perfil de académico respetado y empresario alejado de las controversias, de bajo perfil, le permitió situarse como un influyente dirigente gremial, de buenas relaciones con el gobierno, mientras fue presidente de la Sofofa entre 2005 y 2009. Bachelet lo nombró entre los integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad en 2008, dependiente del Ministerio de Hacienda, que por entonces era encabezado por Andrés Velasco.

En 2013 el Presidente Sebastián Piñera lo nombró para encabezar la “Comisión Asesora para la modernización de la institucionalidad en Ciencia, Tecnología e Innovación”, que dio origen al actual Ministerio de Ciencias. Este grupo también estuvo integrado por Mariana Aylwin, una de las principales impulsoras de la candidatura de Sichel.

En su discurso de agradecimiento a la distinción que le dio la UNAB, Bruno Philippi criticó los retiros de fondos previsionales, por “la destrucción de los fondos de pensiones” que implican y la “destrucción consecuente del mercado de capitales eventualmente si seguimos el mismo camino”, dijo. Philippi, durante su trayectoria como director de empresas, ha trabajado en sectores clave de la economía, como la energía, en el directorio de Gener y Transelec; el financiero, como parte del Grupo Security; las sanitarias, en Aguas Andinas, y las telecomunicaciones, en Telefónica Chile , de la que fue presidente durante cinco años.

En 2013 el Presidente Sebastián Piñera lo nombró encabezando la “Comisión Asesora para la modernización de la institucionalidad en Ciencia, Tecnología e Innovación”, que dio origen al actual Ministerio de Ciencia. Este grupo también estuvo integrado por Mariana Aylwin, una de las principales impulsoras de la candidatura de Sichel. Pero la llegada de Philippi en el gobierno es más que institucional. Su hermana Isabel Philippi está casada con el jefe de asesores de La Moneda, Cristian Larroulet, el defensor del modelo neoliberal.

Jorge Claro

Jorge Claro Mimica y sus cuatro hijos suman $50 millones en aportes a la campaña con la que Sebastián Sichel ganó la primaria de Chile Vamos. En línea con las apariciones públicas recientes de otros empresarios apoyando al candidato oficialista, como Rafael Guilisasti, Jorge Claro dio una entrevista al diario Pulso, en la que reveló el parentesco de su familia con la de Gabriel Boric, aprovechando de sugerirle una clase de economía básica y confirmó su apoyo "al único que tiene chance de competir, en buena lid, con cualquier candidato que se le ponga enfrente: Sichel”, dijo y aseguró que no quiere puestos en un eventual gobierno, ni él ni su familia. Claro comparó esta elección con la de 1970. En 1972 se fue de Chile a Ecuador y volvió en 1975.

Jorge Claro está indefectiblemente ligado a la Universidad Católica, no solo como titulado de Ingeniería Comercial y Civil, sino también como académico. Fue profesor del Presidente Sebastián Piñera en Introducción a la Economía. Fuera de eso, además fue dirigente y presidente de la Fundación que maneja el Club Deportivo de la UC a mediados de los ’90. Después de muchos años golpeando puertas en busca de socios para concretar la idea de un canal que tuviera los derechos de transmisión del fútbol, como lo hizo Rupert Murdoch con la Premier League, en 2003, logró concretar el negocio del CDF, en el que tenía el 20% de la propiedad y el resto pertenecía a la ANFP.

El negocio comenzó con US$18 millones y según los reportes de la época él y sus socios recibieron cerca de US$130 millones, en 2018, cuando Turner pagó a la ANFP US$1285 millones. Pero la historia tiene matices como los que expuso en 2014 el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien asoció el crecimiento del CDF a la llegada de Harold Mayne Nicholls a la ANFP y que desde ese puesto en 2006 avaló a Claro para conseguir préstamos y salvar al canal, que según Guarello estaba en la quiebra.

De cualquier forma, Claro, con la millonaria suma recibida, fundó la firma Prisma, que tiene negocios agrícolas, en el sector inmobiliario, de gestión en desechos industriales y el sector inmobiliario. Hasta mayo del año pasado y desde 2015, en el directorio del grupo Prisma está Fernando Tisné, socio de Moneda Asset Managment, la gestora de fondos en la que estuvo Raimundo Valenzuela y que gestiona parte del fideicomiso del Presidente Piñera.

Juan José Santa Cruz

Más allá de los $14.500.000 que aparece donando en la primaria, Juan José Santa Cruz López es el escudero más fiel de Sebastián Sichel, y/o a la inversa. Se conocieron cuando el abogado UC militaba en la Democracia Cristiana y han transitado juntos el camino desde el centro político hacia la derecha política (y que tiene hoy a Sichel como candidato oficialista), con estación intermedia en el partido Ciudadanos, fundado por el economista Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet,.

Santa Cruz estuvo en la DC igual que su padre, Andrés Santa Cruz Serrano, fallecido el año pasado e histórico militante falangista. En el partido, Juan José Santa Cruz fue vicepresidente y jefe de campaña de Soledad Alvear, cuando la ex canciller buscaba imponerse a Michelle Bachelet. Pero esta primaria con Sichel finalmente la ganó y tanto Alvear como la ex ministra Mariana Aylwin, otra de sus cercanas, ya están fuera del partido DC.

Empresario, es dueño de la corredora de seguros Conosur. En 2018, Piñera lo quería para presidir TVN pero él no aceptó. Santa Cruz, puede sumar el gran puente político que forman las redes de su hermano, Andrés Santa Cruz, agricultor, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la CPC y la Asociación de AFP.

José Miguel Barros

José Miguel Barros van Hovell tot Westerflier, Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, es socio de la corredora Larraín Vial, donde llegó en 1987. Barros van Hovell tot Westerflier también participa en los directorios de Lipigas, Construmart y de la salmonera Multiexport Foods. Integra importantes directorios del grupo Luksic, como en la matriz de Compañía Cervecerías Unidas (CCU), y participa además como director en otras empresas del conglomerado, como Viña San Pedro/Tarapacá ex Zavala, y Pisquera de Chile. Como persona natural, Barros donó $5.000.000 a la campaña de Sichel.

George Anastassiou

Sichel puede presentar a George Anastassiu Mustakis como el presidente de la Fundación Mustakis, un empresario enfocado en la filantropía. Ligado a la propiedad de la compañía metalúrgica Molymet que ,con sedes en 3 continentes, produce el 35% de la demanda de Molibdeno en el mundo. Por eso, la donación de $3.000.000 es más que un monto, es un gesto de apoyo al candidato ex DC. El presidente del directorio de Molymet es Eduardo Gulisasti Gana, hermano de Rafael Guilisasti Gana, otro de los aportantes y parte del círculo más antiguo y estrecho de Sichel en la política.

George Anastassiu dirige la Asociación de Empresas Familiares (AEF), un grupo que reúne a 78 “family Office”. Desde la AEF, los hijos e hijas de familias poderosas chilenas aprenden a mejorar la gestión patrimonial, e impulsan actividades de filantropía y estrategias para proyectar el “legado social” de sus familias.

George Anastassiou podría aparecer en la próxima franja de Sichel en televisión, como un empresario optimista respecto del futuro de Chile. “Es un privilegio estar en una sociedad donde tenemos un 3% de crecimiento, mientras el resto del mundo no está creciendo al 3%, entonces no podemos pedir que haga calor cuando está nevando”, dijo a mediados de 2019, a La Tercera, donde precisamente criticó la falta de optimismo entre los empresarios.

Fernando Agüero

Fernando Agüero Garcés, ha pertenecido a la dirigencia empresarial, en forma intermitente, desde hace mucho tiempo. Fue el último presidente de la Sofofa en tiempos de Pinochet. Ex presidente del Colegio de ingenieros, estuvo entre los chilenos que en octubre de 2002 viajaron a Roma para estar en la canonización de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.

Fernando Agüero, director de la fábrica de grifería Nibsa, que cotiza en la bolsa, donó $4.000.000 a la campaña de Sebastián Sichel.

Alejandro García Huidobro y Andrés Chadwick

Alejandro García Huidobro Llompart aparece entre los donantes de Sichel con $5.000.000. Más que un empresario, es el hijo del senador UDI Alejandro García Huidobro Sanfuentes, que desde 2011 ocupa un escaño representando a la Región de O’Higgins, el mismo que tuvo a Andrés Chadwick en el Senado desde 1998 a 2011. Chadwick, ya fuera del gobierno y sancionado por el Senado, es uno de los apoyos políticos más fuertes de Sichel al interior de la UDI.

Recaredo Ossa

Recaredo Ossa Balmaceda es un empresario vinculado desde hace tres generaciones al negocio agrícola. Ha estado vinculado al negocio viñatero con varias participaciones en Veramonte y Viña La Rosa Sofruco, que es de su familia desde 1824. Trabajó en la exportadora Frupac, de los Ibáñez Santa María. Actualmente participa del Consejo Directivo de la Fundación para la Innovación Agrícola (FIA) dependiente del Ministerio de Agricultura.

Ossa Balmaceda y su hijo Recaredo Ossa Vega donaron $6.000.000 a la campaña de Sichel. Padre e hijo son jugadores de polo. Ossa Vega tenía 17 años cuando participó en la selección chilena que fue campeona mundial de polo en 2008.

Jorge Tuñón

Jorge Tuñón Subercaseaux donó $5.000.000 a la campaña de Sichel, pero la relación no solo es como donante sino que participó como fundador del Centro de Estudios Democracia y Progreso, el think tank vinculado a Sichel, que también integran Mariana Aylwin y otros ex DC, como Manuel Inostroza, Pedro García y Clemente Pérez, entre otros.

Tuñón permanece en el directorio, pero su negocio principal es Netnow, que importa y vende computadores a las grandes firmas de retail. Desde 2011 tiene las licencias de Acer y Packard Bell.

En el mismo ámbito de la tecnología, Tuñón participa de la fundación Innovacien, que promueve programas para acortar la brecha digital entre estudiantes.

Patricio Artiagoitia

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, está en el grupo de los ex DC que apoyan a Sichel, pero que antes estuvieron con Andrés Velasco en su fugaz aventura política. A la primaria que ganó Sichel donó $10 millones. Patricio Artiagoitia Alti, es hermano del locutor Roberto Artiagoitia, el Rumpy, y del ex sacerdote José Luis Artiagoitia, el cura Jolo.

Empezó en la industria minera en la División El Teniente de Codelco a fines de los 90. Fue vicepresidente de Enami y en el gobierno de Ricardo Lagos estuvo siete meses como vicepresidente de administración y finanzas de Codelco, pero renunció al negarse a devolver la indemnización -que él mismo había aprobado- recibida desde Enami en 1998.

Hoy tiene negocios en la industria tecnológica con Novis, una empresa socia de Sonda, controlada por Andrés Navarro, socio histórico y amigo del Presidente Piñera, ofreciendo soluciones para la gestión de empresas.

Jorge Errázuriz Grez

Otro de los “tutores” o “patrocinadores” de Sebastián Sichel ha sido y es el empresario Jorge Errázuriz Grez, ex socio de Celfín Capital y, después, de BTG Pactual-Chile, cercano al Presidente Piñera e histórico socio del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, aportó oficialmente la suma de $5 millones, además de sus conexiones y vínculos, por varios años consecutivos.

Escobar y Bofill

El abogado Ricardo Escobar Calderón, sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos y quien elaboró la ahora denominada “doctrina Escobar”, que le dio sustento jurídico a la posición del SII de no perseguir criminalmente a los emisores y receptores de facturas “ideológicamente falsas” en los casos de aportes ilegales a la política, entregó a la campaña de Sichel la suma de $cinco millones . Y su socio, el conocido abogado Jorge Bofill Genzsch, le aportó la suma de $ 1 millón cien mil pesos.