Mujeres de RN repudian actitud violenta y machista de Tomás Fuentes y piden a partido sanción ejemplar

"Rechazamos la violencia simbólica del Honorable Diputado (H.D.) Tomás Fuentes Barros". Así se titula un comunicado interno en el que desde Renovación Nacional (RN) abordan una conversación vía WhatsApp, donde se puede leer como el cuestionado parlamentario fustiga con varios calificativos a una consejera general de su misma tienda política e identificada como "Virginia Vicky".

La conversación no se archivó y comenzó a circular en la interna de la colectividad, fue expuesta por la aludida en un grupo de consejeros y replicada en otros chats del partido, en momentos que RN (Chile Vamos) replantea sus bases pensando en el 11 de marzo, cuando pasen a ser oficialmente la oposición al futuro gobierno del Presidente electo Gabriel Boric.

En el mensaje se lee que Tomás Fuentes le dice a Virginia: "Busca pega porfa (…) o lo que te falte, pero búscalo (…) Por último sexo, no sé". La consejera le responde señalándole que ella tiene su propia pyme e incluso le ofrece trabajo al diputado. Fuentes no se guardó nada y arremetió contra su receptora: "Pero con lo fea hombre no tiñes (…) yo pega tengo". Virginia le recalca al parlamentario que "lo llevan a España", encontrando como respuesta más epítetos hacia su persona: "Pero, fea, vieja y gorda. Mejor quédate piola".

"En esta conversación el H.D. Fuentes Barros violenta a la Consejera con epítetos irrepetibles, propios de una actitud grave de violencia simbólica en donde no solo atenta contra la imagen personal de la mujer con la que discute, si no que también deja entrever expresamente que la sexualidad de las mujeres está ligada al grado de 'belleza' que ellas tengan", señalaron mujeres y militantes de RN, a través de un documento interno. Firman dicha declaración, entre otros 46 personeros, la coordinadora regional del estamento femenino de RN y secretaria regional del partido en Magallanes, Andrea Araneda Salinas; la directora Nacional del Injuv y expresidenta de la Juventud RN, Renata Santander; y la diputada Érika Olivera.

Las y los firmantes reconocen que días antes al interior de RN se alababa la columna del diputado Fuentes publicada en El Mostrador y titulada “El dilema de la centroderecha: Renovarse o Desaparecer”, en donde él mismo señala: "…en la centroderecha aún prima una cultura machista y reactiva frente a temas que son prioritarios para las mujeres, como las pensiones alimenticias, la violencia de género el abuso, la igualdad en el mundo laboral…".

"Y claramente añoramos que esta 'cultura machista' acabe, repudiando estos actos de violencia, en especial, si comienzan en nuestras propias bases, porque en esas palabras nuestro diputado demuestra que la propuesta de cambio es solo para la prensa, no concientizado con la realidad, porque con sus conductas demuestra que no cree en ellas", replican las y los militantes del partido oficialista.

Junto con rechazar su "conducta violenta y machista", a su vez, desde las filas de RN exigen que se pronuncie al respecto la Mesa Directiva, la Comisión Política y el Estamento de Mujeres RN. "Esperamos también una sanción para el H.D. Tomás Fuentes Barros y una medida disciplinaria y ejemplificadora de parte del Tribunal Supremo de nuestro partido".

"No podemos seguir tolerando el desprecio a nuestro género ni la violencia de la que todos y todas forman parte al callar presenciando estas actitudes", sentenciaron.

División en RN de cara al 11 de marzo

RN no pasa por su mejor momento y ayer se evidenció una discordia entre sus propias huestes. El diputado Fuentes calificó como un "acto individualista" la reunión que sostuvo su par, Paulina Núñez, con el Presidente electo, Gabriel Boric. Algo que para la diputada y senadora electa en Antofagasta fue "una señal de nuevo entendimiento" entre el nuevo gobierno y la futura oposición.

Fuentes afirmó que "si bien la diputada Paulina Núñez está en todo el derecho de reunirse con el Presidente electo, Gabriel Boric, es evidente que su intención responde más a un acto individualista, que no contribuye, en ningún caso, a potenciar y fortalecerla unidad con la que debe actuar hoy la centro-derecha". La aludida congresista respondió que "hay autoridades que tenemos ganas de hacer bien las cosas, y eso no significa que abandonemos nuestros principios e ideas".

Respecto del emplazamiento que le hacen a Fuentes en la difundida conversación, cabe mencionar que el diputado RN fue uno de los pocos que destacó positivamente "el gesto" de Andrés Allamand al renunciar a su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para integrarse como Secretario General Iberoamericano en España. Es un reconocido cercano al excanciller.

Fuentes fue criticado también por un expresidente de la colectividad, Mario Desbordes, quien ha centrado sus críticas hacia la dirigencia que comanda Francisco Chahuán, a quien califica como una persona influenciada por Marcela Cubillos y Andrés Allamand.

El exprecandidato presidencial señaló el 29 de diciembre de 2021 en Cooperativa que "no me gusta hacia dónde han llevado Renovación Nacional. Se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura". "Hay parlamentarios que ya le anunciaron al gobierno entrante que no le van a aprobar una reforma tributaria. Eso no lo encuentro lógico, no lo encuentro razonable", añadió Desbordes.

En ese sentido, el extimonel de RN abordó las acusaciones de constantes indisciplinas que ha protagonizado el diputado Fuentes, al señalar que “es un personaje oscuro, pequeño, que es empleado de Andrés Allamand y Marcela Cubillos"; y que son "detractores brutales" suyos.

Tras las últimas elecciones para elegir a los gobernadores regionales, apenas conocidos los resultados que dejaron a Chile Vamos con una sola autoridad de este tipo entre las dieciséis regiones, personeros de la lista encabezada en ese minuto por el senador Chahuán salieron en masa a culpar con nombre y apellido a Mario Desbordes de lo sucedido. El senador y actual timonel llamó a quienes dirigían los vientos de RN a asumir sus "responsabilidades políticas", acusándolos de conducir erróneamente al sector. En este contexto el diputado Fuentes acusó públicamente a Desbordes como el resultado de anteponer un proyecto personal por sobre el colectivo. "¡Mario Desbordes terminó destruyendo a Renovación Nacional!”, sostuvo.

Aquel mensaje provocó una discusión de alto calibre en el chat de la directiva, donde el propio Desbordes respondió, señalando que “cuando uno cree que no se puede caer más bajo, Tomás Fuentes se logra superar a sí mismo. Producto de la miseria humana que representan tú y tu amo”, aludiendo a la cercanía que tiene con el canciller Andrés Allamand.

“Esto superó todos los límites de lo aceptable” y “estamos en una guerra sucia”, fueron parte de los comentarios que se escucharon en la interna de Renovación Nacional (RN), precisamente desde el momento en que el sector conservador decidió ir con todo por la dirección del partido.