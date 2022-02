Alcaldes en picada contra el gobierno por escasez de PCR: Minsal afirma que "no hemos abandonado a nadie" y llama a ediles "a entregar cifras"

Alcaldes manifestaron su molestia tras denunciar un quiebre de stock de exámenes para detectar el coronavirus y por este motivo solicitaron al Ministerio de Salud (Minsal) más recursos para aplicar la estrategia de búsqueda activa de casos, en momentos que la pandemia no amaina y se siguen sumando más de 30 mil contagios diarios de Covid-19 a nivel nacional.

Uno de los jefes edilicios denunciantes del quiebre de stock es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien aseguró que la situación está limitando "no solo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante".

Para el jefe comunal del PC e integrante de Apruebo Dignidad, el hecho ocurre "en un contexto en donde parece que el Gobierno todavía no se entera de esto". Según el alcalde Jadue, "parece que efectivamente el Gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo y, en particular hoy día, parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero o en cualquier parte donde puedan aterrizar, pero preocupados de Chile no los vemos".

A poco más de 30 días de la llegada de las nuevas autoridades a La Moneda, y si bien el jefe de la cartera de Salud, el doctor Enrique Paris, sigue ejerciendo sus labores, otro de los municipios que ha acusado falta de pruebas para detectar el Covid-19 es Pedro Aguirre Cerda. El alcalde Luis Astudillo cuestionó que "si no hay quiebre de stock, ¿quién me explica por qué el martes pasado a mí no me entregaron los kits que yo había solicitado?".

"No quiero pensar que sea una mezquindad del ministerio, yo creo que eso sería mucho más grave", declaró el alcalde independiente conocido como el "doctor del Pueblo", y emplazó a la subsecretaria de Salud Pública. "Me gustaría que la subsecretaria (María Teresa Valenzuela) nos diera una respuesta concreta si realmente hay o no falta de stock y, si es que no lo hay, que nos entreguen lo que nosotros estamos solicitando aquí en nuestra municipalidad", exigió el jefe comunal aguirrino y médico de profesión.

Al Minsal también le llegaron críticas, por motivos similares, de parte de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien recalcó que el gobierno en ejercicio y a las autoridades sanitarias, "gobiernan hasta el 11 de marzo". "Todavía atravesamos una de las mayores olas de la pandemia y lamentablemente desde los centros de salud municipales, desde la atención primaria, hemos tenido que reducir la toma de búsqueda activa que se realiza para poder llegar hasta fines de esta semana”, acusó la jefa edilicia espejina y economista de la U. de Chile.

"Sin embargo, frente a un anuncio que se les dio a las autoridades del gobierno central desde los distintos equipos de salud municipal hace ya varias semanas, vemos que no hay ningún cambio de situación y que, por tanto, vamos a tener quiebres de stock desde los municipios, no solamente en la comuna de Lo Espejo, sino que varios alcaldes del país lo han estado poniendo sobre la mesa", argumentó la alcaldesa comunista de Lo Espejo.

La respuesta la esgrimió el Ministro de Salud Enrique Paris. "Nosotros continuamos trabajando, no hemos abandonado a nadie, ni a personas, ni a comunas ni a regiones. Lo del abandono no existe en este ministerio, vamos a seguir trabajando hasta el último día", dijo el médico, tras reportar la realización de 129.605 exámenes en las últimas 24 horas a nivel nacional, de los cuales 100.253 corresponden a PCR y 29.352 a antígeno.

El doctor Paris defendió el trabajo de la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, afirmando que "ha estado en cuerpo y alma dedicada a conseguir la mayor cantidad de PCR y antígeno". En ese sentido remarcó: "no hemos abandonado a las comunas, eso no es verdad, no hemos abandonado el manejo de la pandemia, no vamos a abandonar a Chile y a nuestros pacientes. Esa es una fake news que están tratado de mantener en el aire y no es verdad, no hemos abandonado a nadie".

Asimismo, el jefe del Minsal llamó a los alcaldes y a las "personas que critican" a que entreguen "cifras, números y porcentajes" sobre las cuales basan sus cuestionamientos, y felicitó a aquellos jefes comunales que han tomado "una actitud proactiva" y han solicitado al Minsal el poder instalar laboratorios de procesamiento de exámenes en sus comunas.

La subsecretaria añadió que en línea con la tendencia global la población en Chile también ha sido testigo de la demanda exponencial de testeos, y que el análisis de muestras aumentó al doble, sólo en un mes. Esto, de paso "mantiene al sistema trabajando a toda su capacidad", explicó.

La doctora Valenzuela detalló que al 10 de enero de este año, se realizaron 66.950 exámenes entre PCR y antígeno y a la fecha, se informaron casi 130 mil test, "lo que equivale a un 93,6% de aumento y otros días, incluso un porcentaje mayor". En ese contexto, reiteró que "hoy contamos con insumos para la realización de exámenes, los cuales están siendo distribuidos a las distintas regionales". Según aseguró, esta semana, el stock para las 16 regiones del país es de 157.720 antígenos y 2.176.891 PCR.

No obstante la titular de la Subsecretaría de Salud Pública advirtió que "hay que estar conscientes que el abastecimiento es limitado y también lo es la capacidad de procesamiento de los laboratorios", a raíz de los procesos complejos asociados, el trabajo paralelo con otros exámenes y porque los recursos humanos se agotan.

Agregó que en diciembre el Minsal adquirió más de 2,3 millones de test de antígenos, y hasta ahora se han recibido sólo el 49,5%. A ello, sumaron otras compras que suman 2.750.000 de estos test, cuyo compromiso de entrega por parte de los proveedores es desde este fin de semana hasta fines de marzo.

En cuanto a los PCR, Valenzuela afirmó que desde diciembre se han adquirido más de 3 millones, los que van llegando periódicamente según requerimiento y capacidad de almacenamiento de los servicios de salud, considerando que éstos deben mantenerse refrigerados.

Ayer el jefe subrogante de Interior Juan Francisco Galli salió en defensa del Ejecutivo y sentenció que “este gobierno ha sido claro en que no descansa, y por lo tanto, cuando alguien hace uso de su feriado legal, hay una autoridad que sigue cumpliendo las funciones públicas que le corresponden a la institucionalidad”. En tanto, consultado por los 19 ministros que se encuentran de vacaciones en simultáneo, el también titular subrogante, pero de la Segpres, Máximo Pavez, en una actividad en La Moneda acompañado de otro ministro subrogante, Alejandro Weber, insistió en que el descanso del gabinete fue planificado para retornar a tiempo antes del cambio de mando el 11 de marzo.