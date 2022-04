Andrés Tagle insiste en la desigualdad del voto en la elección de convencionales, pero aclara que ello no implica ilegitimidad

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, abordó sus declaraciones emitidas a finales de febrero en que apuntó a una "desigualdad" en el voto en las elecciones de convencionales.

En un carta enviada a El Mercurio, Tagle apuntó que la Convención “fue electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático”.

“Territorios sobrerrepresentados en escaños respecto de su población, escaños designados, asignados o reservados a determinados sectores o estamentos, son trampas a la democracia. Son subterfugios propios de las dictaduras para perpetuar su poder bajo la apariencia de elecciones democráticas”, sostuvo.

En su momento, convencionales criticaron los dichos de Tagle. Por ejemplo, la convencional Carolina Videla (PC) dijo a Radio Bío Bío que las declaraciones fueron irresponsables y que el timonel del Servel se dio el lujo de poner en duda la legitimidad del proceso electoral de los convencionales.

Sigo creyendo eso

En conversación con El Mostrador en La Clave, Tagle respaldo sus dichos y afirmó que "sigo creyendo en eso".

"Mis declaraciones principales eran una defensa a la igualdad del voto, yo sigo creyendo en eso, es un principio esencial de la democracia y es un derecho humano que está en la Convención Interamericana. Ojalá se recoja por parte de la Convención", dijo.

"Ahora, no me quería referir a una ilegitimidad de ellos, fueron elegidos por un sistema que ellos no hicieron. Eso yo lo aclaré. Lo que pasa es que los sistemas se tienen que corregir para que haya más igualdad en el voto", añadió.

"Fue un malentendido esa parte, pero la defensa que yo sobre que el voto de los chilenos debería valer lo mismo, por lo menos en una de las Cámaras (del Congreso), la mantengo", concluyó el presidente del Servel.