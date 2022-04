Servel descarta que Gobierno del Presidente Boric esté realizando "propaganda electoral" de cara al plebiscito constituyente

El Servicio Electoral (Servel) descartó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric esté realizando "propaganda electoral" a favor de una de las opciones del próximo plebiscito de salida por una nueva Constitución, lo que ha sido insinuado principalmente por políticos de oposición ligado a la otra opción.

De acuerdo al presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, los mensajes que ha ido entregando el Ejecutivo no son propaganda: "no constituye campaña electoral —primero, en esta etapa en que se están discutiendo las normas— que autoridades de Gobierno, del parlamento o de otros organismos autónomos opinen sobre esas normas".

"La Corte Suprema ha manifestado sus opiniones sobre las normas de nombramiento de los jueces, por poner un ejemplo. Eso no constituye campaña. Tampoco constituye campaña emitir opiniones personales por cualquiera de los medios. Una persona que opina sobre el proyecto de Constitución, en la medida que sea una opinión personal y no sea pagada, no constituye campaña", destacó Tagle.

Lo dicho por Tagle fue suscrito por el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson: "todos los órganos constituidos probablemente tengan mucho que decir en la fase transitoria hacia una nueva Constitución". En este escenario, "en ningún caso constituye ni campaña ni nada por el estilo, sino simplemente el deseo de que el proceso salga de la mejor manera posible, entregando los elementos que podamos tener desde el Ejecutivo para que la transición sea correcta".

En esa línea, Jackson agregó que el Gobierno tiene que "informar, invitar a las personas a participar informadas y a que el proceso se realice de la mejor forma posible. Para eso, la mayoría de las competencias las tiene el Servicio Electoral más que el Gobierno".

"De forma institucional, no se toma una postura respecto al plebiscito", pero que de forma personal "podemos tener nuestras preferencias. Eso es distinto al aparataje público. En ese sentido, la prescindencia es algo con lo que nosotros estamos comprometidos en materia institucional", cerró.