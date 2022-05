Santo Reinao, sin pelos en la lengua: "Ningún mapuche que quiera retomar su territorio, lo va a hacer encapuchado"

El hecho que marcó este día martes fue la emboscada sufrida por un grupo de trabajadores forestales, quienes fueron atacados con disparos de armas de guerra en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, resultando uno de ellos muerto –Segundo Catril Neculqueo– tras recibir un impacto de bala en su cráneo. Un día después, su cuerpo fue retirado desde el Servicio Médico Legal de la zona, para posteriormente ser trasladado a su domicilio.

Entre los integrantes de la caravana, se encontraba el contratista de los trabajadores atacados en Lumaco, Santo Reinao, quien conversó con El Mostrador sobre las últimas 48 horas vividas en la comuna. Acerca del retiro del cuerpo, señaló que "lo vi totalmente con un gran apoyo de la comunidad del territorio. Alta presencia. Una gran caravana apoyó desde el mismo Temuco hasta su casa. Creo que más de 800 personas llegaron hasta la casa del peñi Segundo, eso significa que el territorio está apoyando con fuerza, con ánimo, sin dar un paso atrás en este proyecto que estamos tratando de hacer como comunidad del Lago Lleu Lleu".

El proyecto en el que participaba Catril está vinculado con la recuperación territorial del lago –cerca de 25 mil hectáreas– que busca ser entregado a 13 comunidades mapuche. Proyecto que, según Reinao, no tiene detractores dentro de las mismas comunidades, por lo que apunta a "delincuentes" como los responsables del ataque del martes.

"Lo que hay son algunos delincuentes comunes, como en cualquier parte de Chile, que posiblemente no estén de acuerdo, digamos. Pero no son comunidades, son personas", señaló, para posteriormente agregar que "son un par de delincuentes que están vinculados a la droga y el alcoholismo, y generalmente lo que no les gusta es trabajar y producir ni a ellos ni a nadie".

Santo Reinao afirma que no sabe si son mapuche o "huincas": "Yo no tengo claro quién fue. No soy parte de la investigación. No soy parte del servicio de inteligencia, de quiénes son los que actuaron en contra de nosotros. Pero creo que no fueron mapuche bien formados, que piensen por el bien de su pueblo. Y si no fueron los mapuche, son huincas infiltrados".

Para él, es un hecho que existen en la zona grupos que actúan igual a los carteles colombianos: "El Gobierno en varias oportunidades ha dicho que hay crimen organizado en la zona y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ocurrió con nuestro peñi. Son esas personas. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de hacer una investigación profunda, colocar los mejores servicios de inteligencia y apoyar este tipo de acciones que ellos hacen, apoyando con el máximo de recursos y con la máxima capacidad de inteligencia que tenemos en Chile, y también dotando a las policías para que puedan ingresar a los lugares donde ellos se creen que tienen poder con armas".

En esa línea, dice que el Estado "tiene que hacer su pega. El Presidente de turno es responsable de ejecutar las políticas públicas y de mantener el orden público en Chile. Por lo tanto, nosotros somos parte de este Estado, parte de Chile, y ellos tienen que darnos la seguridad para andar tranquilos en nuestras carreteras, para pasearnos libremente en nuestro dormitorio sin tener que andar mirando, digamos, con que hoy día nos van a atacar o mañana nos van a dejar pasar tranquilos. Es un poder que tiene el Gobierno de turno hoy día, y quien fuera, digamos, tiene que asumir esa responsabilidad. Una responsabilidad política".

No es el primer ataque

Reinao cuenta que este proyecto del que participa, que busca restituir terrenos a comunidades mapuche ubicadas en la ribera del Lago Lleu Lleu, comenzó hace cuatro años, tiempo durante el cual el proyecto "ha demostrado su capacidad de solvencia política, económica y social. Y eso tiene un antes y un después. Hoy día lo podemos evaluar con una gran participación y apoyo de la gente que está permanentemente apostando a que este proyecto no puede caerse, tiene que seguir funcionando y va a tener que llegar a un buen fin, con todo el apoyo que podamos darnos entre nosotros mismos, hasta cuando el Estado no se haga cargo de este proyecto, y podamos restituir las tierras, una parte del fundo o todo, no sé cuánto, desde la empresa forestal a manos de estas comunidades".

En estos cuatro años, el ataque de este pasado martes no ha sido el único que ha terminado con víctimas fatales. Reinao cuenta que, en el año 2019, Elodia Aguayo (57), madre de Claudio Pilquimán, dirigente de una comunidad mapuche en Ranquilhue Chico, también murió cuando desconocidos ingresaron a su casa. Y de hecho, Reinao –quien también fue candidato a la Convención Constitucional– fue atacado el año 2021.







"Una vez me atacaron por la espalda, me dispararon, después de que pasé en mi camioneta. No han sido capaces de enfrentarse de frente nunca con nosotros", recordó. Los medios en ese año reportaron que el dirigente iba camino a su casa en compañía de su hija de nueve años, sentada en el asiento de copiloto, cuando fueron emboscados por tres vehículos. Desde uno de ellos se efectuó un disparo que rozó a su hija. Afortunadamente en ese incidente nadie resultó herido. En la zona, también fue atacado un equipo de prensa de TVN, encabezado por el periodista Iván Núñez.

"Hemos tenido varios ataques. Estas cosas se han ido dando paulatinamente y nunca se ha hecho cargo el Estado de esto. Pero este es uno más, de todos. A nosotros no nos van a amedrentar y seguiremos adelante con nuestro proyecto", expresa Reinao, quien les envía un mensaje a los grupos que han perpetrado estos ataques: "Un mapuche bien nacido nunca se encuentra amenazado ni amedrentado, hasta cuando no recibe un golpe de los terroristas vagos que están en la zona. Ningún mapuche que quiera retomar su identidad, su cultura, su territorio, lo va a hacer encapuchado, tiene que hacerlo a rostro descubierto".