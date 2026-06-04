Tribunal mantiene en prisión preventiva a Ángela Vivanco en caso Muñeca Bielorrusa

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco seguirá en prisión preventiva, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara modificar la medida cautelar que cumple en el marco de la investigación en su contra por el caso Muñeca Bielorrusa dado a conocer por El Mostrador en septiembre del 2024.

La resolución fue adoptada por el magistrado Jaime Fuica, quien sostuvo que los antecedentes presentados por la defensa no constituyen elementos nuevos capaces de alterar el escenario judicial ni los fundamentos que dieron origen a la privación de libertad.

Tras la audiencia, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, valoró la decisión del tribunal. Consultado sobre si la libertad de Vivanco podía poner en riesgo el éxito de la investigación, como planteó el juez durante la audiencia, el persecutor respondió: “Por supuesto, así lo planteamos también en la audiencia”.

Muñoz agregó que, hasta ahora, ni Vivanco ni su defensa han solicitado que la exministra declare en la causa. También precisó que el Ministerio Público no la ha citado a declarar desde su formalización.

Con la decisión, Vivanco continuará privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín mientras siguen las diligencias. Para la próxima semana está prevista la revisión de medidas cautelares de otros imputados, entre ellos Gonzalo Migueles y Mario Vargas, aunque el fiscal evitó anticipar definiciones procesales.