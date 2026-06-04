Redes y gestiones: chats entre Hermosilla y Correa ponen en la mira al Poder Judicial

Nuevos antecedentes sobre la relación entre los abogados Luis Hermosilla y José Ramón Correa volvieron a poner el foco sobre las redes de influencia que ambos construyeron durante años en el ámbito político y judicial.

De acuerdo con un reportaje de Reportea basado en conversaciones sostenidas entre ambos entre 2018 y 2023, los registros muestran una serie de coordinaciones, contactos y gestiones relacionadas con nombramientos judiciales, causas de alta connotación pública y vínculos con ministros de tribunales superiores.

El trabajo periodístico sostiene que, si bien el peso de Hermosilla en el sistema judicial era conocido, los mensajes permiten observar con mayor detalle el rol desempeñado por José Ramón Correa, abogado y exjefe de gabinete en la Contraloría, quien aparece desplegando contactos con jueces, ministros de cortes y autoridades políticas de distintos sectores.

Uno de los episodios relatados corresponde a las conversaciones relacionadas con el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Según el reportaje, Hermosilla solicitó apoyo a Correa debido a la influencia que este último mantenía con integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, particularmente con el ministro Manuel Valderrama, a quien describía como una persona cercana. Finalmente, la Corte Suprema rechazó la nulidad solicitada por las defensas y evitó la realización de un nuevo juicio.

El ministro Valderrama, consultado por el medio, descartó haber intervenido indebidamente en la causa y sostuvo que su relación con Correa se limita principalmente a temas vinculados al club Universidad de Chile, donde este último participa como director de Azul Azul. Además, señaló que no recuerda conversaciones sobre el caso Luchsinger Mackay.

Otro de los capítulos destacados se relaciona con el conflicto que enfrentó Dorothy Pérez tras ser removida de la Subcontraloría en 2018. El reportaje describe intercambios donde Correa y Hermosilla siguieron de cerca las acciones judiciales impulsadas por Pérez para revertir su salida de la institución, proceso que finalmente concluyó con un fallo favorable de la Corte Suprema que ordenó su reincorporación.

La actual contralora respondió por escrito a las consultas del medio y aseguró que nunca conversó con Hermosilla ni sostuvo reuniones con él. Asimismo, afirmó que no tuvo conocimiento de eventuales gestiones realizadas por Correa o por terceros ante ministros de la Corte Suprema relacionadas con su recurso judicial. También indicó que la conducción de su defensa estuvo a cargo del abogado Ciro Colombara.

Los antecedentes también muestran intercambios vinculados a nombramientos judiciales. Según la publicación, Correa informó a Hermosilla sobre reuniones y gestiones relacionadas con figuras como Lilian Leyton, Verónica Sabaj, Juan Cristóbal Mera, Alejandro Aguilar y otros integrantes del Poder Judicial. Los mensajes describen coordinaciones para respaldar determinadas postulaciones y contactos con autoridades encargadas de los procesos de designación.

En varios de esos episodios aparecen mencionados el entonces ministro de Justicia Hernán Larraín, el abogado Gabriel Zaliasnik y el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien figura en conversaciones relacionadas con evaluaciones de candidatos para cargos en tribunales superiores y organismos constitucionales.

El reportaje también aborda el respaldo que tanto Hermosilla como Correa habrían entregado a Ángela Vivanco en su llegada a la Corte Suprema. La exministra actualmente enfrenta una investigación en la denominada trama bielorrusa y permanece en prisión preventiva. Los mensajes revisados por el medio muestran que ambos seguían de cerca distintos procesos de nombramiento y valoraban especialmente la influencia que podían alcanzar en esas instancias.

La publicación además vuelve sobre la situación judicial de José Ramón Correa, quien se encuentra bajo observación del Ministerio Público en el marco de las investigaciones relacionadas con Sartor y operaciones financieras ligadas a Azul Azul. Actualmente, una acción judicial presentada por su defensa busca cuestionar la legalidad de un allanamiento efectuado por la fiscalía en sus oficinas. Dicho recurso deberá ser revisado precisamente por la Sala Penal de la Corte Suprema encabezada por Manuel Valderrama.

El reportaje concluye retratando la extensa red de relaciones construida por Correa a lo largo de los años, que incluye vínculos con figuras de distintos sectores políticos, exautoridades de gobierno, integrantes del mundo empresarial y actores relevantes del sistema judicial, configurando una trama de contactos que hoy vuelve a quedar bajo escrutinio público a raíz de las conversaciones conocidas entre ambos abogados.