El flanco financiero del plan Quiroz: más deuda, tasas largas y crecimiento bajo presión

¡Buenas y feliz jueves! El fantasma de la recesión comienza a dar vueltas por los pasillos de Hacienda, Sanhattan y también los de las grandes empresas. El principal culpable sería la debilidad de la producción minera, que afecta no solo a Codelco.

El shock negativo del Imacec de abril encendió las alarmas, obligando a los bancos, corredoras y analistas privados a recalcular sus proyecciones para el año, y hay quienes advierten que en el primer semestre la economía podría estar experimentando una recesión leve.

El menor crecimiento profundiza aún más los desafíos fiscales y sería uno de los factores que obligaron al Gobierno a ir al Congreso a pedir permiso para endeudarse por US$ 6.200 millones adicionales. En los próximos días tendremos informes del Consejo Fiscal Autónomo, el decreto de política fiscal de Hacienda y el 14 de junio un nuevo Informe de Finanzas Públicas. Eso sí, el más esperado es el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio del Banco Central, que se publicará el miércoles 17.

Empresarios preocupados. A eso se suma que la confianza empresarial sigue a la baja. El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) de mayo, elaborado por la Escuela de Negocios UAI e ICARE, muestra que en mayo siguió cayendo de sus registros máximos de comienzos del año. Y la caída es transversal a todos los sectores. El consenso es que el optimismo empresarial que trajo consigo la llegada de Kast a La Moneda “se ha encontrado con mayores desafíos a la hora de reimpulsar rápidamente la economía en la práctica”.

Por el lado positivo, Huachipato tiene una segunda chance. A casi dos años del cierre de los altos hornos de Huachipato, Aceros AZA está a punto de cerrar un acuerdo para quedarse con los activos de CAP en Talcahuano. La operación superaría los US$ 400 millones: unos US$ 120 millones serían por la compra de la filial y el resto se destinaría a reconvertir el complejo en una nueva acería con sello “verde”.

También en esta edición de El Semanal Exprés, el flanco financiero del plan Quiroz: más deuda, tasas al alza y riesgo soberano; el temor a lo que digan clasificadoras; y la encuesta que muestra que a los empresarios ya se les pasó al euforia y el optimismo que trajo el cambio de Gobierno.

Además, la molestia de las fintech con la Comisión para el Mercado Financiero y el lobby de la banca; la normativa que obligaría al super de Pensiones y a un nombramiento clave de la CMF a renunciar en los próximos meses; el Grupo Patio sigue ordenando la casa; y los Luksic bajo la lupa: la dinastía que aprendió a convivir con el poder y su sentido patriótico.

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LA PARADOJA DEL PLAN QUIROZ: MÁS DEUDA Y MÁS RIESGO

El flanco financiero del plan Quiroz: más deuda, tasas largas y crecimiento bajo presión. El pedido de Hacienda para aumentar en US$ 6.200 millones el endeudamiento fiscal cambió el eje del debate. El Gobierno apuesta a que su plan destrabe inversión y crecimiento, pero el mercado ya mira otro riesgo: que los costos lleguen antes que los beneficios y presionen tasas, deuda soberana y credibilidad fiscal.

Hasta ahora, la discusión sobre el llamado proyecto de reconstrucción estaba centrada en su promesa de reactivar la inversión y elevar el crecimiento. Pero cambió el eje del debate: ahora la pregunta no es solo si el plan generará crecimiento, sino cuánto costará financiarlo y qué señal entrega al mercado.

El Banco Central entra en el debate. Hay un creciente número de economistas que opinan que, ante una actividad estancada y en riesgo de que la economía caiga en recesión, sumado esto al nuevo desafío fiscal que implica mayor deuda, el BC debería evaluar un recorte de tasas y poner en pausa por ahora sus preocupaciones inflacionarias que desató la guerra en el Medio Oriente.

El punto de partida: una caja fiscal más estrecha. El nuevo endeudamiento dejaría la deuda pública en torno a 44,6%-44,8% del PIB, prácticamente al borde del límite prudencial de 45% del PIB validado por el Consejo Fiscal Autónomo.

El argumento político. La defensa oficial es que parte importante del problema viene heredada. Hacienda apunta a menores ingresos de los previstos, gastos subestimados y una trayectoria de deuda que –también según Hacienda– debía ser recalculada.

Pero para el mercado esa explicación no basta. LarrainVial dijo que Quiroz tenía otras opciones. En Sanhattan ya hacen cálculos sobre cómo la mayor deuda presionará sobre las tasas largas y cuánto aumentarán los costos de financiamiento del Estado de Chile.

Ayer las tasas mostraban un alza cercana a 10 puntos base en promedio a lo largo de la curva soberana. La razón es simple: más emisión implica más oferta de deuda pública, y eso tiende a exigir mayores retornos a los inversionistas, especialmente en los tramos largos. Y una de las advertencias que aparece entre los economistas es que, si el monto se coloca mayoritariamente en el mercado local, la presión sobre las tasas largas podría ser mayor. De ahí la sugerencia de evaluar una emisión relevante en dólares.

Si las tasas soberanas suben, también se encarece el costo de financiamiento para empresas, hogares y bancos. El riesgo para Quiroz es que una agenda diseñada para estimular la inversión termine enfrentando condiciones financieras más duras. En otras palabras, la rebaja tributaria puede buscar bajar el costo de invertir, pero la mayor deuda puede empujar al alza el costo de financiarse.

La nueva deuda también tiene un costo fiscal permanente. Según estimaciones de mercado publicadas en La Tercera, si se usa todo el espacio solicitado, el pago adicional de intereses podría ubicarse entre US$ 200 millones y US$ 300 millones al año, dependiendo de la tasa, el plazo y la composición de la emisión.

El elefante en la pieza: que las clasificadoras nos castiguen. El límite de deuda del que siempre se habla y que el CFA recomienda no romper es de 45%. Cercanos al equipo económico revelan que Hacienda ha venido hablando con las clasificadoras previo al pedido de mayor deuda. Según esta versión, las clasificadoras habrían asegurado que la deuda puede llegar al 48% sin que se gatillen recortes.

Esa versión la cuestionan los que han participado de conversaciones con las agencias en otros gobiernos: “Las clasificadoras expresamente se niegan a darte números de esa índole. Sería peligroso que les adelantaran y guiaran al Gobierno hasta cuánto se pueden endeudar”, es como lo explica un exalto funcionario de Hacienda de Piñera I.

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CRÉDITO ESTANCADO Y UN DATO ALARMANTE

“Situación del crédito es inédita en la historia del sistema financiero local, donde los ciclos anteriores se han caracterizado por una importante reversión a los doce meses del shock inicial”. El análisis es de Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

El informe mensual de la Asociación de Bancos (ABIF) dice que el crédito sigue sin despegar, aunque consumo e hipotecarios sostienen el margen positivo. Y explica que las colocaciones totales aún no revierten el ciclo crediticio negativo. Más preocupante es que el crédito comercial se contrae, influido por apreciación del peso respecto del dólar.

La ABIF advierte que el incipiente dinamismo no alcanza para revertir un ciclo contractivo que ya lleva casi seis años. El saldo real de colocaciones sigue lejos de recuperar el nivel previo a la pandemia, algo inédito para el sistema financiero local: en crisis anteriores, la reversión llegaba mucho antes.

La foto de abril del sistema bancario muestra una recuperación todavía muy tenue. Las colocaciones totales llegaron a US$ 273 mil millones y crecieron apenas 0,2% real en 12 meses, menos que el 1% de marzo. El dato clave: el crédito volvió a terreno levemente positivo gracias a personas, pero el financiamiento a empresas sigue débil.

La cifras bancarias confirman que la actividad económica sigue débil y explica también el complejo escenario que enfrenta el mercado laboral.

El eslabón más débil sigue siendo el crédito comercial, que cayó 1,7% real anual y representa la mitad de las colocaciones del sistema, con US$ 137 mil millones. Parte de la baja se explica por la apreciación del peso frente al dólar, pero aun descontando ese efecto el volumen cae 0,5%. La mayor resta viene del crédito de comercio exterior, que se desplomó 18,7% anual. Tanto grandes empresas como pymes muestran cifras negativas, reflejo de una demanda crediticia todavía floja.

En contraste, el crédito de consumo creció 3,9% real anual, empujado por tarjetas, líneas y otros instrumentos rotativos, que subieron 5,7%. El crédito hipotecario mantiene una recuperación acotada: subió 1,6% anual, todavía lejos de las tasas históricas de expansión de 6% a 10%.

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LA MESA: EL PODER DE UNA DINASTÍA

Los Luksic bajo la lupa: la dinastía que aprendió a convivir con el poder y su sentido patriótico. El periodista Sergio Jara pasó por La Mesa para presentar su nuevo libro: Los Luksic. Ahí cuenta la historia del ascenso de la familia, su pragmatismo frente a todos los gobiernos, la amistad de Andrónico padre con Allende, su compleja relación con la dictadura y los vínculos del grupo con la Concertación.

La tesis central del libro es que los Luksic no han sido simplemente un grupo empresarial exitoso. Han sido también un actor político, aunque rara vez de manera frontal. Jara usa una palabra clave para describirlos: “gobiernistas”. Es decir, una familia que aprendió a convivir con el poder de turno, sin importar demasiado su color político, siempre con el objetivo de proteger, proyectar y hacer crecer sus negocios.

Pero el autor advierte que ese pragmatismo no se explica solo por cálculo económico. “Ese pragmatismo tiene que ver con sacar adelante sus negocios, mantenerlos vivos, proyectarse y crecer, pero también con un sentido patriótico muy presente en ellos”.

Uno de los capítulos más reveladores del libro es la relación de Andrónico Luksic Abaroa con Salvador Allende. Jara dice que quiso despejar el mito de si el patriarca había sido “de la UP” o simplemente había negociado con el Gobierno.

“Luksic no era marxista, pero era una persona que aconsejaba a Allende, que iba a verlo a su casa, que tenía amigos en común con él. En otras palabras, era un amigo”.

Esa cercanía tuvo costos. Según Jara, parte del empresariado tradicional miraba con desconfianza a estos “nuevos ricos” del norte, de origen croata y boliviano, que no pertenecían a la vieja elite santiaguina. La relación con Allende terminó de tensionar ese vínculo con la oligarquía empresarial de ese tiempo.

“La oligarquía chilena de la época veía a estos nuevos ricos del norte como ‘los negritos del norte’. Y además negociando con Allende: imagínate lo que significaba para ellos”.

Después vino la dictadura, el ostracismo inicial y luego la vuelta a las grandes inversiones. Jara sostiene que desde mediados de los 70 los Luksic comenzaron a comprar activos en Chile en condiciones muy favorables, aprovechando un proceso de privatizaciones y reordenamiento económico que marcaría el nuevo mapa empresarial del país.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Codelco: Fontaine completa el cambio de mando y logra la salida de Rubén Alvarado. El nuevo presidente ejecutivo de la minera estatal será Jorge Gómez Díaz. Es un histórico ejecutivo minero y hasta ahora CEO de Collahuasi. Asumirá el 13 de julio.

Por qué importa. El movimiento confirma que Bernardo Fontaine está imponiendo rápidamente su poder en la empresa más importante del Estado chileno. Tras forzar la salida de Máximo Pacheco de NovaAndino y la renuncia de Josefina Montenegro, ahora cae también el CEO de Codelco. Era un desenlace anticipado desde que Fontaine llegó a la presidencia del directorio.

El nuevo presidente del directorio quiere marcar control sobre la administración, acelerar cambios internos y dejar claro que la nueva etapa de Codelco tendrá otro eje de poder.

Gómez llega con credenciales fuertes. Es ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama y tiene más de 30 años en la industria. Lideró Collahuasi durante 14 años, período en que la minera se consolidó como una de las operaciones más relevantes, eficientes y seguras del país. Antes ya había pasado por Codelco, Antofagasta Minerals, Los Pelambres y Mantos de Oro.

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– La molestia de las fintech con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el lobby de la banca. Es sobre la decisión del regulador de postergar por un año la entrada en vigor del Sistema de Finanzas Abiertas, el corazón de la Ley Fintech. La decisión de la CMF le da un respiro a la banca, pero las fintech acusan golpe a la competencia.

La decisión de la CMF abrió una nueva disputa con la industria fintech. La norma, la NCG N° 569, fija los estándares técnicos para el intercambio de información financiera y la iniciación de pagos, pero también extiende en 12 meses el calendario de implementación. El regulador argumenta que la infraestructura es compleja y requiere más tiempo para asegurar continuidad operacional, ciberseguridad, pruebas y coordinación entre actores.

Por qué importa. Finanzas Abiertas permitiría que personas y empresas compartan sus datos financieros –con consentimiento– con nuevos proveedores. En simple: más competencia, mejores ofertas de crédito, productos más personalizados y menos dependencia de la banca tradicional. Por eso, en el mundo fintech leen la postergación como una victoria del lobby bancario.

La crítica de FinteChile. El gremio advierte que la decisión “debilita la competencia en la industria financiera en Chile”. Aunque el sistema comenzaría formalmente en julio de 2027, la implementación gradual implicaría que su operación plena no llegaría antes de 2030. Es decir, entre seis y siete años después de la publicación de la Ley Fintech, en enero de 2023.

El dato incómodo: según FinteChile, el país quedaría entre los más lentos del mundo en implementar Finanzas Abiertas. El gremio compara el plazo local con el Reino Unido, que lo hizo en 1,3 años, y Brasil, en 1,5. “Chile se convertiría en el país más lento del mundo en implementar esta solución”, dijo el gremio.

La defensa de la CMF: en una columna enviada a La Tercera, el Consejo de la CMF justificó la postergación por la alta complejidad de la infraestructura. El regulador dice que necesita más tiempo para coordinarse con otras instituciones, alinear estándares internacionales de seguridad, introducir gradualidad –especialmente en iniciación de pagos–, realizar pilotos y permitir que entidades con realidades operacionales distintas se adapten.

FinteChile busca sacar la discusión del terreno técnico y llevarla al bolsillo de personas y pymes. El gremio recuerda que las colocaciones bancarias reales llevan cuatro años contrayéndose y que el crédito de consumo aún no recupera sus niveles prepandemia. En paralelo, el crédito informal mueve US$ 4.000 millones al año, involucra a más de 600.000 personas y puede cobrar tasas de hasta 10% diario.

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– Super de Pensiones y nombramiento clave de la CMF estarían complicados por un artículo que los obligaría a renunciar en enero del próximo año. Se trata del artículo 90 de la Ley 21.724, que oficializó el reajuste al sector público para 2025, y los afectados serían Diego Peralta, el nuevo director jurídico de la CMF, y Joaquín Cortez, el nuevo superintendente de Pensiones.

¿Cuál sería el problema? Ambos ya cumplieron 75 años y el citado artículo establece que los funcionarios que al 1 de enero de 2027 tengan 75 años o más, deberán cesar en sus funciones a contar de ese fecha. La norma afecta a la Super de Pensiones y a la Comisión para el Mercado Financiero.

El tema es conversación de pasillo en la CMF y en el mundo de las pensiones. Acerca del abogado Peralta, también se habla sobre sus potenciales conflictos de intereses, ya que la ley establece que los funcionarios de la administración del Estado deben abstenerse de intervenir en asuntos en que directamente tengan interés personas naturales o jurídicas a las que en los últimos dos años les hubieren prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Un conocedor del tema y que reconoce que se habla en el mundo de los abogados de la plaza, dice que esto podría complicar a Peralta e impedir que intervenga en los asuntos referidos a los clientes que haya tenido en Carey, el estudio del que formaba parte en los últimos dos años.

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– La incómoda audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que pone contra las cuerdas parte importante del negocio de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs). La audiencia ante el TDLC fue la semana pasada y sigue generando ruido en la industria de salud.

Un poco de historia. En las consultas no contenciosas presentadas por Andes Salud y la Unidad Coronaria Móvil (UCM), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no solo cuestionó la expansión de la mutual hacia negocios de salud no laboral: apuntó al corazón del modelo. Según testigos que siguen el caso de cerca, la abogada Julie Massmann advirtió riesgos de competencia por el uso de recursos provenientes de la cotización obligatoria del seguro laboral obligatorio en actividades abiertas a competencia.

La FNE pidió que el TDLC evalúe recomendar cambios regulatorios de fondo: que las mutualidades tengan giro único o, al menos, una separación contable estricta y fiscalizable entre el seguro laboral y los negocios comerciales. También propuso revisar periódicamente el monto de la cotización obligatoria, argumentando que la baja accidentabilidad, el aumento de trabajadores cotizantes y una tasa que no necesariamente refleja los costos efectivos pueden generar excedentes estructurales.

El punto más sensible fue la existencia de subsidios cruzados que desnivelan la cancha (que es lo que acusa Andes Salud). La FNE sostuvo que observó ausencia de ciertos costos fijos en los estados de resultados del Plan de Salud No Laboral de la Achs (históricamente ligada a la Sofofa), lo que podría indicar que parte de esos costos están siendo absorbidos por el negocio regulado. El riesgo, dijo, es que filiales con fines de lucro –como las vinculadas a policlínicos, salas de primeros auxilios o ambulancias– compitan en mercados abiertos con ventajas financiadas total o parcialmente por recursos del seguro laboral.

La definición del TDLC podría terminar abriendo una discusión mucho más amplia: cuánto deben recaudar las mutualidades, qué pueden hacer con esos recursos y hasta dónde pueden competir fuera del seguro laboral obligatorio.

Los que conocen la reacción de la Achs, dicen que su lectura es que en la audiencia no se le imputó ninguna infracción concreta y que todas sus actividades se han desarrollado bajo la normativa vigente y destacan que, según el análisis de la FNE, no tendría posición dominante en los mercados revisados, por lo que las eventuales medidas planteadas serían preventivas y no sancionatorias.

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– Grupo Patio sigue ordenando la casa y Jaime Munita avanza con su plan de ir sacando a todos los ejecutivos vinculados con la era Jalaff. Se concreta una nueva venta de activos por US$ 54 millones y en paralelo salieron varios históricos como parte de una reorganización corporativa que apunta a una estructura más simple y agil. Entre ellos, Sebastián Ulloa, Ricardo Araya, Sebastián Díaz (gerente de Operaciones) y Gonzalo Menichetti (de los más antiguos y accionista en su momento), quienes permanecerán hasta el 30 de junio para apoyar la transición. También sale Boris Campos, que liderara el área de Gestión de Riesgos.

El principal cambio es la consolidación de la operación en dos grandes ámbitos: Industrial y Desarrollo, bajo el liderazgo de Thomas Grob; y Operaciones y Arquitectura, a cargo de Daniel Berdichevsky. La compañía plantea que esta nueva etapa busca una gestión más integrada para acompañar el crecimiento de los próximos años. Macarena Braun, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos, pasará a reportar directamente a la Gerencia General Corporativa, encabezada por Munita.

Una fuente que conoce los planes del directorio asegura que el presidente, Andrés Solari, habría comentado que eventualmente “van a salir todos, unos antes, otros después”, en referencia a los equipos vinculados con los antiguos controladores.

Al interior del holding inmobiliario hay sentimientos mixtos. Hay quienes afirman que los cambios son necesarios y que la empresa está bien encaminada y más tranquila. Otros no lo ven así y advierten que están sacando gente valiosa y que tienen todo el “know how”, lo que, sumado a renuncias voluntarias, deja a la empresa sin su ADN.

El grupo que es crítico de los cambios apunta a la venta del edificio Patio Apoquindo. Explican que la torre de 17 pisos de oficinas era un gran activo y con muy buenos arrendatarios. La operación se suma a la salida de su participación en la mexicana Deltack y a la búsqueda de comprador para un paño en Vitacura y a los rumores de que el edificio corporativo también estaría en venta.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.