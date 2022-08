Empate estadístico: a un mes del plebiscito Barómetro Mori revela que entre el Apruebo y el Rechazo los separa solo el margen de error

Estamos a menos de un mes del plebiscito de salida del 4 de septiembre, que definirá si el país aprueba o rechaza la propuesta constituyente elaborada por la Convención Constitucional. Y en esta recta final de la campaña, ambas opciones en juego entraron en un empate estadístico, según el último Barómetro elaborado por Mori y la Fundación Fiel.

En concreto, en un universo de 12.900.000 votantes probables, el Apruebo obtendría un 44% de los votos, versus un 47% del Rechazo. Con el aumento del votante probable de 63% (9.465.000 votantes de junio) a 86%, la opción de aprobar aumenta de 31% a 44%, 13 puntos porcentuales y el rechazo de 35% a 47%, 12 puntos porcentuales.

La distancia es de 3 puntos porcentuales entre ambas opciones, igual al margen de error, es decir hay un empate estadístico.

Esto, según detalla el informe, estaría indicando también que a mayor participación electoral el Apruebo se beneficia mas que el Rechazo. Pero aún quedan votos por convencer, y la encuesta los desglosa de la siguiente manera: los mas plausibles serían el 6% que no responde por quién vota en esta pregunta (900.000) y el 6% que dice que esta inscrito en una comuna cerca de donde vive que podría llegar a votar (900.000). Pero, en definitiva, es una elección que está estrecha.

"Estos datos no constituyen predicción electoral ya que se levantan antes de la campaña y la franja electoral un mes antes de la elección. Hacerlo implicaría decir que ni la franja ni la campaña tendrán impacto en el comportamiento electoral declarado en esta medición terminada el 2 de agosto", dicen.

"¿Quién crees que gana"?

Ante la pregunta "¿Quién crees que gana el 4 de septiembre?" ambas opciones se encuentran empatadas en un 41%. Sin embargo, el resultado permite identificar a cada uno de los votantes.

"Los mas educados creen que gana el Apruebo, los menos educados creen que gana el Rechazo. Los hombres creen que gana el Apruebo, las mujeres creen que gana el Rechazo", dicen los resultados.

Según los datos, la gente que sólo tiene la educación básica completa se inclina por el Rechazo (37% vs 45%). Lo mismo con la gente que tiene educación media, pero en un margen más estrecho (40% vs 42%). Por otro lado, la gente con educación superior se inclina por el Apruebo (49% vs 36%).







En cuanto a sexos, los hombres creen que gana el Apruebo 46% vs 40%, y las mujeres que gana el Rechazo 37% frente al 42%.

Lea la encuesta completa en el siguiente link.