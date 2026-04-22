Presidente Kast ironiza con cena en La Moneda: sacará decreto para usar “sólo tres habitaciones”

El Presidente José Antonio Kast abordó en tono distendido la polémica generada por un almuerzo que sostuvo con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda, el cual derivó en cuestionamientos políticos y una presentación ante la Contraloría.

Durante su participación en el seminario Latam Focus, el Mandatario hizo referencia al episodio mientras hablaba sobre el uso de recursos públicos. “Le hemos pedido a los más de 1.000 auditores internos del Estado que asuman su rol”, señaló.

En ese contexto, relató una reunión reciente en el palacio presidencial. “Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda. No con mis amigos, sino con los auditores”, dijo, generando risas entre los asistentes.

Luego, aludió directamente a la controversia. “Era más barato comernos un sanguchito adentro que irnos a un restaurant, porque la movilización de la seguridad era más cara”, afirmó.

El jefe de Estado también ironizó sobre las críticas recibidas, asegurando que no repetirá la situación. “No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”, indicó.

Finalmente, agregó en tono de broma: “Vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”.

El episodio había generado cuestionamientos desde la oposición, lo que motivó un oficio a Contraloría impulsado por parlamentarios del Partido Socialista, quienes solicitaron revisar el uso de dependencias del palacio presidencial para actividades de carácter privado.

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