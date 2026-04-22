Insulza advierte: Presidente Kast es “el único obstáculo” de Bachelet para encabezar la ONU

El exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lanzó críticas al Gobierno por su manejo frente a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Insulza fue categórico al señalar que el principal impedimento para que la exmandataria alcance el cargo es interno. “No nos contemos cuentos. Aquí el único obstáculo a que Michelle Bachelet sea secretaria general de las Naciones Unidas se llama José Antonio Kast”, afirmó.

El exministro cuestionó la decisión del Ejecutivo de no respaldar la postulación, desestimando los argumentos sobre una baja probabilidad de éxito por fragmentación de candidaturas o eventuales vetos internacionales.

“Hay cuatro candidatos, y la vez anterior hubo trece, y nadie dijo que eran muchos”, sostuvo, agregando que inicialmente otras lideresas de la región habrían desistido de competir debido a la fortaleza de la candidatura de Bachelet.

En esa línea, atribuyó la decisión del Gobierno a factores políticos internos. “El Gobierno de Chile decidió no hacerlo por razones absolutamente internas (…) tiene que ver con malas relaciones políticas”, afirmó.

Insulza también acusó acciones del Ejecutivo que, a su juicio, perjudicarían la candidatura durante su desarrollo. “Ayer comenzaron a hacerle mala propaganda”, señaló, apuntando a una investigación a funcionarios chilenos en Naciones Unidas vinculados a la postulación.

Asimismo, criticó cuestionamientos a la presencia de diplomáticos chilenos en actividades oficiales del organismo. “Alguien criticó que los funcionarios de la Embajada de Chile estuvieran presentes en un evento que era un evento oficial de las Naciones Unidas”, indicó.

Finalmente, el exsecretario general de la OEA cuestionó el rol de Cancillería en este proceso. “Creo que está dejando un triste papel”, concluyó.