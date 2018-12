5 cosas que marcarán la agenda de mercados este viernes

Es día de nóminas en Estados Unidos, la OPEP no se pone de acuerdo en casi nada, y la incertidumbre del mercado sigue siendo alta. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a estar hablando hoy.

Nóminas

Uno de los puntos brillantes de la economía de Estados Unidos recibe datos hoy con la publicación del informe del empleo de noviembre a las 8:30 am, hora de Nueva York. Las expectativas son que los empleadores sumaron 198.000 nuevas posiciones y tanto la tasa de desempleo como las ganancias por hora se mantendrán sin cambios en 3,7 por ciento y 3,1 por ciento, respectivamente. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió el mercado laboral de "muy fuerte" ayer cuando realizó una evaluación alcista de la economía.

Oh... Viena

La reunión de la OPEP y sus aliados entró en su segundo día en Viena después de que la resistencia rusa frustrara un acuerdo a la producción ayer. Las conversaciones de hoy se centran en recortar la producción en 1 millón de barriles al día, reducción que estaría encabezada por miembros de la OPEP con un total de 650.000 barriles. Hasta ahora, los operadores de petróleo parecen encogerse de hombros y los futuros del crudo Brent se mantenían en alrededor de US$60 el barril esta mañana, mientras que el West Texas Intermediate languidece cerca de los US$51.

Huawei, o cualquier otra

El arresto de la directora financiera de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, es un obstáculo más en las expectativas de una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China. Hay un debate en Pekín sobre si el país debería continuar con las negociaciones comerciales, o interpretar la medida como parte de una campaña estadounidense contra China, en cuyo caso tomaría represalias. De cualquier manera, Estados Unidos continúa poniéndole las cosas difíciles a empresas y países que amenazan su dominio tecnológico mundial.

Mercados (muy) mixtos

La vertiginosa trayectoria de la bolsa estadounidense ayer parece haber terminado en una especie de cresta para el resto del mundo. El índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,2 por ciento anoche, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza del 0,6 por ciento. En Europa, el índice Stoxx 600 pisaba firme en territorio positivo, con un aumento del 1,3 por ciento a las 5:50 am incluso cuando algunos de los mayores perdedores del jueves siguen mostrando un rendimiento inferior. Los futuros de S&P pintan una imagen más apagada antes del informe del empleo, ya que apuntan a una pérdida en la apertura del mercado. También es probable que haya poco alivio para los que están preocupados por el aplanamiento de la curva de rendimiento de Estados Unidos. Los analistas dicen que tanto un número de nóminas débil como uno fuerte mantendrá la tendencia actual en curso.

También hoy

Además de los datos de Estados Unidos, Canadá publica sus cifras de empleo a las 8:30 a.m. de esta mañana. Las cifras de inventarios mayoristas de octubre y la confianza del consumidor de diciembre se conocerán a las 10:00 am. Si a los inversores del petróleo les queda algo de energía después de una semana tan ajetreada, podrían estar interesados ​​en el recuento de hoy de Baker Hughes a la 1:00 pm. En política, es probable que sea una gran día para l a investigación de Robert Mueller. Se espera que su equipo presente detalles sobre el caso de Paul Manafort y requisitos de sentencia para el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen.