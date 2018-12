Pacto Migratorio Mundial de la ONU: Ossandón afirma que "había una tremenda discusión dentro del Gobierno" y que "no estaba definido"

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandon, afirmó que dentro del Gobierno existía una "tremenda discusión" ante la decisión de aprobar o no el Pacto Migratorio Mundial de la Organización de Naciones Unidas.

Según consigna Radio Universo, el parlamentario argumentó que "claramente había una tremenda discusión dentro del Gobierno para saber qué iban a hacer, porque no estaba definido".

Luego, tras ser consultado si esta problemática dentro del Ejecutivo estaba hasta "última hora", Ossandón replicó: "Por supuesto, si a eso fueron a Marrakech y a eso fuimos nosotros: a escuchar cuáles eran los planteamientos".

Finalmente, el Gobierno decidió restarse del Pacto ya que, según La Moneda, "no se aprecia diferencia entre migración regular e irregular".

"Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros", explicó Ubilla.

El parlamentario también expresó que los dichos de la diputada Andrea Parra (PPD), quien afirmó que en Marrakech se firmó un acuerdo pro Pacto, no eran así. "Por lo menos yo no he firmado, y soy testigo que la senadora Ximena (Órdenes, IND Pro PPD) no firmó porque andaba conmigo".

"Lo que hicimos fue acordar un informe que vamos a entregar al Senado, que tiene un capítulo general y las conclusiones van aparte porque tenemos opiniones distintas. Mi conclusión es no firmar en Marrakech y la senadora Órdenes le gustaba y quería firmar", agregó.