Milei tras la ONU: “Argentina es la nueva tierra prometida” y “los dólares nos salen por las orejas”

Javier Milei salió del atril de Naciones Unidas y mantuvo el acelerador apretado. Después de describir al organismo como una estructura “inútil” que alimenta una “casta de parásitos”, minutos más tarde, y acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “Argentina es la nueva tierra prometida”, afirmó que al país “los dólares nos salen por las orejas” y sostuvo que su Gobierno “terminó con la inseguridad”. Fue la prolongación, ahora en clave económica y doméstica, de una jornada marcada por definiciones tajantes del mandatario argentino.

“Tierra Prometida”:

Porque Javier Milei aseguró que ‘Argentina es la nueva tierra prometida’ pic.twitter.com/QsDQGqK0hX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2026

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con TN a las puertas del hotel Langham, donde se aloja la comitiva argentina en Nueva York. Consultado por las reuniones con inversionistas, Milei cedió inicialmente la palabra a Caputo, quien aseguró que existe interés por proyectos vinculados a energía, minerales críticos, alimentos y capital humano. “Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben”, dijo el ministro, quien pronosticó que el nivel de inversiones en la economía real será “fenomenal”.

“Argentina es la nueva tierra prometida”

Milei resumió su diagnóstico en una frase: “Argentina es la nueva tierra prometida”. Luego fue más lejos al describir el escenario cambiario. Argumentó que el país está mejor preparado para enfrentar un eventual shock petrolero debido al creciente saldo comercial y aseguró que Argentina pasó de registrar un déficit energético de US$ 5.000 millones a un superávit superior a US$ 10.000 millones.

“Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas”, afirmó. El mandatario sostuvo que el problema ahora sería administrar esa abundancia sin generar presiones sobre la inflación o las tasas de interés.

La cifra que utilizó como respaldo —un saldo comercial cercano a US$ 25.000 millones durante 2026— coincide con la proyección de agosto del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central argentino: el mercado estimaba un superávit anual de US$ 25.034 millones. Se trata, sin embargo, de una proyección para el cierre del año, no de un saldo ya acumulado.

Milei extendió el balance triunfalista a prácticamente toda su administración. Afirmó que la economía lleva 28 meses creciendo, proyectó una expansión acumulada de entre 18% y 20% durante sus cuatro años de mandato y aseguró que la inflación terminará 2026 entre 20% y 30%. También afirmó haber reducido la pobreza al 14% y haber sacado a 14 millones de personas de esa condición. “La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia”, sentenció.

🇦🇷🇺🇳 Javier Milei, en la ONU, arremetió contra el organismo internacional: “La ONU se convirtió en una organización inútil”. Y agregó: “Hoy solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes”. pic.twitter.com/GxNwCRq4xp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

“Hemos terminado con la inseguridad”

En seguridad hizo una afirmación todavía más categórica: “Hemos terminado con la inseguridad”. Milei citó la desaparición de los piquetes y la caída de los homicidios para respaldar su declaración. Los registros oficiales efectivamente muestran un descenso de la violencia letal: la tasa de homicidios dolosos llegó a 3,6 por cada 100.000 habitantes en 2025, el nivel más bajo de la serie oficial, y durante el primer semestre de 2026 los homicidios disminuyeron otro 10% interanual. Esos indicadores dan cuenta de una reducción de determinados delitos, aunque no equivalen por sí solos a medir el conjunto de la inseguridad en el país.

La entrevista también dejó nuevas definiciones sobre los principales aliados internacionales de Milei. Al referirse a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sostuvo que ambos están “muy por encima, ya no solo de la media de los individuos normales, sino dentro del concierto de las naciones”. Sobre el primer ministro israelí fue todavía más enfático: afirmó que, sin su conducción, tiene dudas de que Israel “hoy siguiera existiendo” y lo calificó como un líder “extraordinario”.

Milei volvió además sobre la inteligencia artificial, uno de los asuntos que había abordado en su intervención ante Naciones Unidas. Esta vez apuntó contra quienes advierten sobre escenarios catastróficos y planteó que detrás de parte de esas alarmas existen grandes compañías interesadas en asociarse con el Estado para levantar barreras de entrada. “No tenemos que caer en esa psicopateada ni del Estado ni de los empresarios que quieren proteger sus beneficios extraordinarios”, afirmó.

“Tenemos el compromiso de no regular la Inteligencia Artificial” 🗣️ Javier Milei adelantó en la Asamblea General de la ONU que “ante la IA, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”. pic.twitter.com/3MTs70QyPu — El Destape (@eldestapeweb) September 23, 2026

Así, una vez terminado el discurso formal ante la ONU, Milei trasladó el tono de la Asamblea a su balance de gestión: pronosticó una avalancha de inversiones, presentó la abundancia de divisas como un nuevo problema para Argentina, dio por terminada la inseguridad y volvió a elevar a Trump y Netanyahu como sus principales referentes internacionales.