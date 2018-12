"¿Te querí ir preso?": Ex sargento acusó a jefe del GOPE y abogado de obligarlo a mentir por crimen de Catrillanca

Durante esta jornada, trascendió que el ex sargento Carlos Alarcón acusó al abogado Cristián Inostroza de entregarle instrucciones que consistían en entregar un falso testimonio respecto de lo ocurrido en el operativo en que fue asesinado el comunero Camilo Catrillanca.

Alarcón identificó a Inostroza y al mayor Manuel Valdivieso, entonces jefe del GOPE en la región, como los instigadores tras la primera versión entregada por los uniformados, en la que aseguraron no portar cámaras, consigna La Tercera.

Según Alarcón, la versión se materializó en una reunión realizada en la comisaría de Paillahueque, encuentro que "debe haber durado como una hora antes de ir a declarar a la Fiscalía de Collipulli y durante ese tiempo el abogado Cristián Inostroza nos dijo lo que teníamos que decir y mi mayor Valdivieso lo apoyaba. También en esa oportunidad el abogado Inostroza nos preguntó si andábamos con cámaras. Raúl Ávila dijo que andaba con una cámara y ante esto el abogado Inostroza nos señaló que la versión sería que nadie andaba con cámaras".

"El día 16 de noviembre concurrió a Pailahueque mi General Director de Carabineros Hermes Soto. Yo estaba muy angustiado por decirle a mi General la verdad de lo que había pasado, pero el abogado Inostroza y mi mayor Valdivieso me insistieron que tenía que mantener la versión que habíamos señalado al principio", dijo.

"Mi mayor me vio muy complicado y me llamó la atención, me trató de débil, me decía que estuviera tranquilo, que todo iba a salir bien, pero al decirle la verdad él me preguntaba ¿te querí ir preso? Me decía que no fuera débil y que me mantuviera firme", precisó el ahora ex funcionario de Carabineros.