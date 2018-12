5 cosas que debe saber de la agenda de mercados para este jueves

Un bloqueo político en Europa, buenas y malas noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, y lástima por los fondos de cobertura. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a estar hablando hoy.

Revuelo político

La competición por el mayor desastre político en el mundo desarrollado aún no ha acabado, así que vamos a revisar el tablero de medallas. Aún encabezando la carrera por el oro está el Reino Unido. La primera ministra Theresa May vuelve a Europa en un intento de último minuto para reforzar su acuerdo del brexit, tras haber ganado una moción de confianza de su partido. Es improbable que vaya a haber grandes cambios. A pesar del caos de los últimos días, Gran Bretaña está exactamente donde estaba hace una semana, solo que con menos tiempo y la certeza de que más de un tercio de los parlamentarios del partido de May no tienen fe en su liderazgo. En segundo lugar de la carrera se posiciona Estados Unidos. Después de que Donald Trump dijese que vería con orgullo un cierre parcial del Gobierno, ’el hombre de los aranceles’ se ha calmado un poco. Podría tener algo que ver con la información que está saliendo a la luz sobre cómo sus leales conspiraron para evitar que los votantes estadounidenses tuvieran conocimiento de ciertos asuntos cuando era candidato a la presidencia. Otras líneas de investigación parecen estar estrechando el cerco. Y una mención especial para Francia, que aspira a la medalla de bronce. Tal vez en una señal de unidad con el asediado Reino Unido, el Gobierno podría hacer frente a una moción de confianza hoy.

Arrestos, de moda

Esta mañana había más destellos de esperanza sobre la guerra comercial para los inversores. China reiteró su disposición a hablar con Estados Unidos y reanudó la compra de soja estadounidense. La Casa Blanca dijo ayer que Pekín tendrá que hacer más para terminar con el enfrentamiento. No está claro si los últimos acontecimientos serán suficientes para tal avance. Sea cual sea su opinión sobre las tensiones persistentes entre China y América del Norte: guerra comercial, disputa ideológica, batalla económica, todo lo anterior... arrestar a individuos está de moda en estos momentos. Un segundo ciudadano canadiense está siendo interrogado por las autoridades chinas por "actividades sospechosas que dañan la seguridad del Estado", solo días después de la detención de un ex diplomático canadiense, que llegó poco más de una semana después del arresto de la directora financiera de Huawei. Por cierto, las ramificaciones han llegado a Japón, donde uno de los proveedores de la compañía china dice que se han suspendido todos los pedidos de sus máquinas.

Otro fondo se evapora

A este ritmo, es posible que nuestros nietos nunca conozcan un mundo en el que los fondos de cobertura deambulaban libremente por los mercados financieros. Philippe Jabre está devolviendo dinero a los inversores después de un año "especialmente difícil". Esto se suma a la creciente lista de veteranos de los fondos de cobertura que renuncian a una industria donde las oportunidades de ganar dinero han disminuido. Jabre Capital Partners SA, con sede en Ginebra, está vendiendo posiciones de una forma “disciplinada” y tiene la intención de devolver la mayor parte de los ingresos para febrero, escribió el fundador y director de inversiones, Jabre, en una circular para inversores. Unos 174 fondos de cobertura se liquidaron en el tercer trimestre a nivel mundial, superando las aperturas en 30, según muestran los datos de Hedge Fund Research Inc.

Mercados mixtos

Anoche el índice MSCI Asia Pacific amplió sus ganancias, con un avance del 0,6 por ciento con las acciones de Hong Kong y Shanghái liderando la escalada. El Topix de Japón terminó con un 0,6 por ciento más. El índice Stoxx Europe 600 cedía un avance temprano para caer 0,2 por ciento a las 6 am, hora de Nueva York, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaron. Los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rendían 2,895 por ciento y el oro disminuyó.

También hoy

Hoy es más bien un festival europeo, con una cumbre de líderes de la UE en marcha, una decisión sobre la tasa del Banco Central Europeo a las 7:45 am, hora de Nueva York, seguida de una rueda de prensa con Mario Draghi, y la publicación de las proyecciones macroeconómicas de la zona euro poco después. Y todo lo que Estados Unidos puede musitar son las solicitudes de desempleo a las 8:30 am. Del lado positivo, es el día más destacado del año para las personas a las que les gustan los meteoritos.