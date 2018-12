5 cosas que debe saber para comenzar la semana

Goldman se enfrenta a cargos penales relacionados con el fondo 1MDB, la lucha por el cierre del Gobierno estadounidense se intensifica, y May ataca los llamamientos a un segundo referéndum. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a estar hablando hoy.

Un escándalo eterno

El eterno escándalo sobre malversación de capital del fondo de inversión estatal de Malasia, 1MDB, sigue atormentando a Goldman Sachs Group Inc. Hoy, las autoridades de Malasia han presentado los primeros cargos penales contra el banco, alegando que Goldman sabía que los fondos que estaba recaudando de los inversores se malversarían. El Gobierno quiere una multa que supere con creces los US$2.700 millones de fondos supuestamente mal utilizados así como los US$600 millones en honorarios que Goldman recibió por los acuerdos. Un portavoz dijo que el banco se "defenderá vigorosamente" de los cargos.

Contra la pared

Solo quedan cinco días para que el presidente Donald Trump y el Congreso acuerden una legislación que permita que todos los servicios gubernamentales sigan funcionando. La senadora republicana Susan Collins expresó cierto optimismo sobre la llegada a un acuerdo pero los principales demócratas dicen que ello depende de que Trump ceda en sus demandas de US$5.000 millones para su muro fronterizo. Si hay un cierre, solo afectaría a algunas agencias gubernamentales. El Departamento de Seguridad Nacional es uno de los que están en riesgo.

Sin votación

Después de una ajetreada semana en la que muy poco cambió, la primera ministra británica, Theresa May, está luchando por que todo siga igual. Con un apoyo cada vez mayor a un posible segundo referéndum sobre el brexit, May dice hoy a los parlamentarios que tal votación golpearía la fe del pueblo británico. Mientras tanto, los ministros continúan presionando para que la líder británica organice una serie de votaciones informales en el Parlamento para demostrar que no hay apoyo suficiente para ninguna de las opciones que hay actualmente sobre la mesa, una medida que podría obligar a un segundo referéndum.

Mercados en calma

Anoche, el índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,3 por ciento, y el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,1 por ciento, ya que los inversores parecían dispuestos a esperar las decisiones del Banco de Japón y la Reserva Federal de esta semana. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,3 por ciento a las 5:45 am, hora de Nueva York, tras el golpe asestado al sector minorista del Reino Unido después de más noticias decepcionantes. Los futuros del S&P 500 apuntaban a escaso movimiento en la apertura del mercado, el rendimiento del Tesoro a 10 años era del 2,882 por ciento y el oro registraba ligeramente un alza.

También hoy...

El calendario de datos económicos de hoy es bastante tranquilo con Empire Manufacturing a las 8:30 a.m. y los flujos de TIC a las 4:00 p.m. El gran evento de la semana es la decisión de la Fed del miércoles. Los mercados están seguro de una subida de tipos por lo que los inversores se concentrarán en los nuevos pronósticos, que se publicarán con la decisión.