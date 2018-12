Diputado Urrutia: “Soy el primer diputado que renuncia a la UDI para apoyar a J. A. Kast, pero no seré el último”

El diputado Ignacio Urrutia, quien ha protagonizado fuertes polémicas en el Congreso en los últimos meses, puso fin a su militancia en la UDI, partido en el que milita hace más de 15 años.

Según consigna La Tercera Urrutia acusó que tras la muerte del general Pinochet, “los cobardes, los Judas, los traidores, los que le dieron vuelta la espalda al gobierno militar” (…) “le hicieron un daño enorme al partido”, el que, afirma, desde entonces no ha vuelto a ser el mismo.

"Tomé la decisión cuando me llegó la notificación del Tribunal Supremo pidiéndome explicaciones por unos dichos míos. Yo no estoy dispuesto a dar explicaciones ni al Tribunal Supremo ni a nadie. Además, creo firmemente que José Antonio Kast tiene posibilidades de llegar a ser Presidente de la República y lo vengo acompañando desde hace un tiempo. Tampoco me siento cómodo ayudando a una persona que no está en la UDI e incluso me siento deshonesto prestando esa ayuda. Además, en la UDI yo no me he sentido muy cómodo en el último tiempo", precisó.

Y recalcó: "Probablemente soy el primer diputado en renunciar, pero no voy a ser el último, con toda seguridad más parlamentarios van a renunciar a sus partidos para apoyarlo".