Duras críticas tras acto en Valparaíso por la revolución cubana

Siguen los cuestionamientos al acto que se realizó en la Municipalidad de Valparaíso por la conmemoración de los 60 años de la Revolución Cubana.

La ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez expreso que “nos sumamos a las críticas. La ley determina claramente que no se puede hacer proselitismo político en ninguna institución o establecimiento público”.

“Más allá de conmemorar una dictadura que ha hecho sufrir a tantas generaciones en Cuba —donde hasta el día de hoy sus ciudadanos no pueden conocer lo que significa vivir en democracia como lo vivimos en Chile, donde no existe libertad de expresión, donde no existe libertad para plantearse como oposición, donde existen presos políticos y graves vulneraciones a los derechos humanos— nos parece grave”, agregó.

La vocera apuntó sus cuestionamientos a que el acto se realice “en reparticiones públicas, donde quien dirige esa comuna es un joven líder y dirigente de izquierda, que debiese proyectar y plantear su liderazgo en pro de los vecinos de la comuna de Valparaíso”.

Por otra parte, con un falso aviso de bomba y un requerimiento ante la Contraloría por parte de parlamentarios oficialistas finalizó la conmemoración de los 60 años del triunfo de la revolución cubana en la Municipalidad de Valparaíso.