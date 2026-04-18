Tiroteo dejó seis muertos en Kiev: Zelensky aseguró que autor de los disparos era ruso

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció este sábado que clasificó como acto terrorista el ataque perpetrado por un hombre armado en el distrito de Holosíiv de la capital ucraniana, donde murieron seis personas y otras quince resultaron heridas, siete de ellas hospitalizadas.

“Investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania han clasificado el tiroteo de civiles y la toma de rehenes en el distrito de Holosíiv de Kiev como un acto terrorista”, informó el SBU en un comunicado oficial.

Según las autoridades, el atacante era un hombre nacido en 1968 que utilizó un arma de fuego registrada legalmente. El incidente comenzó con un incendio provocado en un apartamento, tras lo cual el individuo salió a la calle y abrió fuego contra varios transeúntes.

Posteriormente entró en un supermercado, donde tomó rehenes antes de ser abatido por las fuerzas especiales de la Policía. “El SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía están tomando medidas exhaustivas para esclarecer todas las circunstancias del incidente, incluidos los posibles motivos del autor de los disparos”, añadió el organismo de seguridad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que el sospechoso habría nacido en Rusia, aunque las autoridades aún no han confirmado su ciudadanía.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, comentó detalles de los hechos. “Por el camino, disparó a cuatro de nuestros ciudadanos; al quinto, que era un rehén, le disparó directamente dentro de la tienda”, aseguró.

Klimenko precisó que el tirador no formuló ninguna exigencia durante las negociaciones con la Policía, que se extendieron por aproximadamente 40 minutos. En ese lapso, los negociadores intentaron entregar torniquetes para atender a un herido dentro del supermercado, pero el hombre no reaccionó.

“No reaccionó. Por lo que se dio la orden de neutralizarlo, especialmente después de que disparara a un rehén”, explicó el ministro del Interior.

Las autoridades continúan investigando los móviles del ataque, que ha generado conmoción en la población civil de Kiev en medio del conflicto en curso con Rusia.